«Сент-Луис» победил «Нью-Джерси» в матче с 15 голами, Бучневич забросил шайбу

«Сент-Луис» победил «Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 9:6.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Брэндон Карло, Джимми Снаггерад, Роберт Томас, Филип Броберг, Логан Мэйлу, Мэйсон Мактавиш, Юнатан Берггрен (дубль) и российский нападающий Павел Бучневич. В сезоне-2026/27 в 22 матчах 31-летний россиянин набрал 10 (5+5) очков.

У гостей забили Йеспер Боквист, Тимо Майер, Люк Хьюз, Коннор Браун, Эван Родригес и Деклэйн Чисхольм.

«Сент-Луис» выиграл 3-й матч подряд. Он занимает 7-е место в таблице Западной конференции с 26 очками после 23 игр. «Нью-Джерси» (30 очков после 23 встреч) идет на 6-м месте в Восточной конференции.

В следующем матче «Сент-Луис» 23 ноября примет «Эдмонтон». «Нью-Джерси» 24 ноября сыграет на своем льду с «Коламбусом».