Бучневич забил 5-й гол в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич забросил шайбу в ворота «Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

31-летний россиянин отличился на 24-й минуте и сделал счет 5:3 в пользу своей команды.

В сезоне-2026/27 в 22 матчах Бучневич набрал 10 (5+5) очков.