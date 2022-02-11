«Сент-Луис» проиграл «Нью-Джерси». Бучневич сделал голевую передачу

«Нью-Джерси» переиграл на выезде «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4. «Дэвилз» одержали вторую победу кряду. «Блюз» потерпели второе подряд поражение.

Российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич сыграл 18 минут и отметился голевой передачей.

«Сент-Луис» идет на 5-м месте в Западной конференции. «Нью-Джерси» занимает 12-ю строчку в Восточной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Нью-Джерси» — 4:7 (1:2, 2:0, 1:5)

Голы: Суббан — 3, 2:12 — 0:1. Маклеод — 6 (Сиверсон, Веси), 15:07 — 0:2. Костин — 3 (Сундквист, Крюг), 15:37 — 1:2. Шенн — 11 (Парэйко, О`Райлли), 25:13 — 2:2. Фолк — 7, 35:03 — 3:2. Шарангович — 9 (Хишир, Смит), 49:08 — 3:3. Хишир — 11 (Суббан, Шарангович), 51:34 — 3:4. Веси — 7 (Зигенталер, Заха), 57:41 — 3:5. Шенн — 12 (Бучневич, Крюг), 58:17 — 4:5. Боквист — 4 (п.в., Сиверсон, Гиллис), 58:41 — 4:6. Хишир — 12 (п.в., Шарангович), 59:50 — 4:7.

Вратари: Биннингтон (58:14 — 58:17, 58:29 — 58:41, 59:00 — 59:50) — Гиллис.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 31 (5+14+12) — 29 (10+9+10).

Наши: Барбашев (18.14/2/-1), Бучневич (18.11/2/-1), Костин (8.46/1/+1), Тарасенко (16.09/2/-3) — -.

11 февраля. Сент-Луис. Enterprise Center.