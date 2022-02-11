«Сент-Луис» проиграл «Нью-Джерси». Бучневич сделал голевую передачу
«Нью-Джерси» переиграл на выезде «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4. «Дэвилз» одержали вторую победу кряду. «Блюз» потерпели второе подряд поражение.
Российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич сыграл 18 минут и отметился голевой передачей.
«Сент-Луис» идет на 5-м месте в Западной конференции. «Нью-Джерси» занимает 12-ю строчку в Восточной конференции.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Нью-Джерси» — 4:7 (1:2, 2:0, 1:5)
Голы: Суббан — 3, 2:12 — 0:1. Маклеод — 6 (Сиверсон, Веси), 15:07 — 0:2. Костин — 3 (Сундквист, Крюг), 15:37 — 1:2. Шенн — 11 (Парэйко, О`Райлли), 25:13 — 2:2. Фолк — 7, 35:03 — 3:2. Шарангович — 9 (Хишир, Смит), 49:08 — 3:3. Хишир — 11 (Суббан, Шарангович), 51:34 — 3:4. Веси — 7 (Зигенталер, Заха), 57:41 — 3:5. Шенн — 12 (Бучневич, Крюг), 58:17 — 4:5. Боквист — 4 (п.в., Сиверсон, Гиллис), 58:41 — 4:6. Хишир — 12 (п.в., Шарангович), 59:50 — 4:7.
Вратари: Биннингтон (58:14 — 58:17, 58:29 — 58:41, 59:00 — 59:50) — Гиллис.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 31 (5+14+12) — 29 (10+9+10).
Наши: Барбашев (18.14/2/-1), Бучневич (18.11/2/-1), Костин (8.46/1/+1), Тарасенко (16.09/2/-3) — -.
11 февраля. Сент-Луис. Enterprise Center.
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|30
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|30
|13
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|5
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|16
|27
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|46
|8
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|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
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|44
|32
|12
|68
|2
|Нэшвилл
|47
|28
|19
|60
|3
|Миннесота
|42
|28
|14
|59
|4
|Сент-Луис
|45
|26
|19
|57
|5
|Даллас
|44
|24
|20
|50
|6
|Виннипег
|43
|19
|24
|45
|7
|Чикаго
|47
|17
|30
|41
|8
|Аризона
|47
|12
|35
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|48
|28
|20
|59
|2
|Лос-Анджелес
|47
|24
|23
|55
|3
|Анахайм
|48
|23
|25
|55
|4
|Калгари
|43
|24
|19
|54
|5
|Эдмонтон
|44
|23
|21
|49
|6
|Сан-Хосе
|46
|22
|24
|48
|7
|Ванкувер
|48
|21
|27
|48
|8
|Сиэтл
|47
|15
|32
|34
|11.02
|03:00
|
Баффало – Коламбус
|3 : 4 ОТ
|11.02
|03:00
|
Бостон – Каролина
|0 : 6
|11.02
|03:00
|
Оттава – Питтсбург
|0 : 2
|11.02
|03:00
|
Монреаль – Вашингтон
|2 : 5
|11.02
|04:00
|
Сент-Луис – Нью-Джерси
|4 : 7
|11.02
|05:00
|
Калгари – Торонто
|5 : 2
|11.02
|05:00
|
Колорадо – Тампа-Бэй
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|44
|64
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|47
|64
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|43
|61
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|47
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|44
|33
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|41
|31
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|15
|1.9
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|32
|2.04
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|35
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