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«Сент-Луис» победил «Нью-Джерси». Торопченко и Бучневич забили по голу

Евгений Козинов
Корреспондент
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17 февраля. «Сент-Луис» — «Нью-Джерси» — 4:2.
Фото USA Today Sports

«Сент-Луис» выиграл у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Блюз» одержали третью победу подряд.

В составе победителей голами отметились российские нападающие Павел Бучневич и Алексей Торопченко. На счету Ивана Барбашева голевая передача.

«Сент-Луис» набрал 55 очков и идет на 11-м месте в Западной конференциию «Нью-Джерси» располагается на 3-й строчке в Восточной конференции — 75 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Нью-Джерси» — 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Голы: Бучневич — 16 (Барбашев, О`Райлли), 16:32 — 1:0. Мерсер — 12 (Боквист, Сиверсон), 17:30 — 1:1. Торопченко — 4 (Уокер, Парэйко), 24:00 — 2:1. Кайру — 25 (Шенн, Томас), 25:35 — 3:1. Хаула — 5 (Зеттерлунд, Шарангович), 28:32 — 3:2. Шенн — 16 (бол., Кайру, Томас), 51:42 — 4:2.

Вратари: Биннингтон — Блэквуд.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 36 (13+12+11) — 36 (16+13+7).

Наши: Барбашев (15.57/3/+2), Бучневич (19.24/2/+1), Торопченко (12.01/3/+1) — -.

17 февраля. Сент-Луис. Enterprise Center. 18 096 зрителей.

Алексей Торопченко
Павел Бучневич
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Сент-Луис Блюз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 54 36 18 80
2 Нью-Джерси 54 35 19 75
3 Рейнджерс 54 32 22 72
4 Питтсбург 53 27 26 63
5 Вашингтон 57 28 29 62
6 Айлендерс 57 27 30 61
7 Филадельфия 55 22 33 54
8 Коламбус 55 17 38 38
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 54 41 13 87
2 Торонто 55 33 22 74
3 Тампа-Бэй 54 35 19 73
4 Флорида 58 28 30 62
5 Детройт 54 26 28 60
6 Баффало 53 27 26 58
7 Оттава 53 26 27 55
8 Монреаль 55 23 32 50
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 55 30 25 71
2 Виннипег 55 34 21 69
3 Колорадо 53 29 24 63
4 Миннесота 54 28 26 61
5 Нэшвилл 52 25 27 56
6 Сент-Луис 54 26 28 55
7 Аризона 55 19 36 46
8 Чикаго 53 16 37 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 54 32 22 68
2 Лос-Анджелес 55 30 25 67
3 Сиэтл 54 30 24 66
4 Эдмонтон 55 30 25 66
5 Калгари 55 25 30 61
6 Ванкувер 55 21 34 46
7 Сан-Хосе 55 17 38 45
8 Анахайм 55 17 38 40
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22.02
17.02 03:00
Вашингтон – Флорида
 3 : 6
17.02 03:00
Каролина – Монреаль
 6 : 2
17.02 03:00
Коламбус – Виннипег
 3 : 1
17.02 04:00
Нэшвилл – Бостон
 0 : 5
17.02 05:00
Сент-Луис – Нью-Джерси
 4 : 2
17.02 05:00
Калгари – Детройт
 2 : 5
17.02 06:00
Вегас – Сан-Хосе
 - : -
17.02 06:00
Сиэтл – Филадельфия
 - : -
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Коннор Макдэвид

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