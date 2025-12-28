«Сент-Луис» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ

«Сент-Луис» обыграл «Нэшвилл» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У хозяев две шайбы забросил Павел Бучневич. Российский форвард в сезоне-2025/26 набрал 21 (7+14) очко в 39 матчах. У гостей гол забил Федор Свечков. На счету российского нападающего 9 (2+7) очков в 35 матчах сезона-2025/26.

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«Сент-Луис» набрал 38 очков и занимает девятое место в таблице Западной конференции. «Нэшвилл» с 36 очками — на 12-й строчке.