«Сент-Луис» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ

«Сент-Луис» дома обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4.

«Сент-Луис» набрал 38 очков и занимает 11-е место в таблице Западной конференции. «Нэшвилл» с 29 очками — на 14-й строчке.