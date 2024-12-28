«Сент-Луис» выиграл у «Нэшвилла»

«Сент-Луис» дома обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4.

У хозяев 3 (1+2) очка набрал Кэм Фаулер. У гостей по 2 (1+1) очка на счету Джонатана Маршессо, Стивена Стэмкоса и Ника Бланкенбурга.

«Сент-Луис» набрал 38 очков и занимает 11-е место в таблице Западной конференции. «Нэшвилл» с 29 очками — на 14-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Нэшвилл» — 7:4 (4:2, 1:1, 2:1)

Голы: Томас — 7, 1:20 — 1:0. Болдюк — 5 (Сундквист, Фолк), 2:47 — 2:0. Янковски — 3 (Сиссонс, Маккэррон), 5:42 — 2:1. Кайру — 15 (Фаулер, Холлоуэй), 9:57 — 3:1. Стэмкос — 11 (бол., Маршессо, О`Райлли), 13:17 — 3:2. Фаулер — 1 (Холлоуэй), 18:05 — 4:2. Бланкенбург — 2, 25:31 — 4:3. Броберг — 3, 35:29 — 5:3. Маршессо — 14 (бол., Стэмкос, Форсберг), 51:00 — 5:4. Томас — 8 (бол., Кайру, Фаулер), 55:10 — 6:4. Парэйко — 6 (мен., п.в.), 58:45 — 7:4.

Вратари: Хофер — Сарос (Аннунен, 35:29, 56:39 — 58:45).

Штраф: 15 — 15.

Броски: 29 (11+9+9) — 30 (10+8+12).

Наши: Бучневич (19.44/1/+2), Торопченко (11.16/0/+1) — -.

28 декабря. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.