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Сегодня, 06:48

«Сент-Луис» выиграл у «Нэшвилла»

Руслан Минаев
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«Сент-Луис» дома обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4.

У хозяев 3 (1+2) очка набрал Кэм Фаулер. У гостей по 2 (1+1) очка на счету Джонатана Маршессо, Стивена Стэмкоса и Ника Бланкенбурга.

«Сент-Луис» набрал 38 очков и занимает 11-е место в таблице Западной конференции. «Нэшвилл» с 29 очками — на 14-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Нэшвилл» — 7:4 (4:2, 1:1, 2:1)

Голы: Томас — 7, 1:20 — 1:0. Болдюк — 5 (Сундквист, Фолк), 2:47 — 2:0. Янковски — 3 (Сиссонс, Маккэррон), 5:42 — 2:1. Кайру — 15 (Фаулер, Холлоуэй), 9:57 — 3:1. Стэмкос — 11 (бол., Маршессо, О`Райлли), 13:17 — 3:2. Фаулер — 1 (Холлоуэй), 18:05 — 4:2. Бланкенбург — 2, 25:31 — 4:3. Броберг — 3, 35:29 — 5:3. Маршессо — 14 (бол., Стэмкос, Форсберг), 51:00 — 5:4. Томас — 8 (бол., Кайру, Фаулер), 55:10 — 6:4. Парэйко — 6 (мен., п.в.), 58:45 — 7:4.

Вратари: Хофер — Сарос (Аннунен, 35:29, 56:39 — 58:45).

Штраф: 15 — 15.

Броски: 29 (11+9+9) — 30 (10+8+12).

Наши: Бучневич (19.44/1/+2), Торопченко (11.16/0/+1) — -.

28 декабря. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.

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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 38 24 14 51
2 Вашингтон 34 23 11 48
3 Каролина 35 21 14 43
4 Питтсбург 36 16 20 37
5 Коламбус 36 15 21 36
6 Филадельфия 35 15 20 34
7 Рейнджерс 34 16 18 33
8 Айлендерс 35 13 22 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 36 22 14 46
2 Флорида 36 22 14 46
3 Бостон 37 19 18 42
4 Тампа-Бэй 32 19 13 40
5 Оттава 34 18 16 38
6 Монреаль 34 14 20 31
7 Детройт 35 13 22 30
8 Баффало 36 13 23 30
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 36 25 11 51
2 Миннесота 36 22 14 48
3 Колорадо 36 21 15 42
4 Даллас 34 20 14 41
5 Юта 34 16 18 38
6 Сент-Луис 37 17 20 38
7 Нэшвилл 36 11 25 29
8 Чикаго 36 12 24 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 34 23 11 49
2 Эдмонтон 34 21 13 44
3 Лос-Анджелес 34 19 15 43
4 Ванкувер 34 17 17 41
5 Калгари 34 16 18 39
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2.01
28.12 03:00
Нью-Джерси – Каролина
 4 : 2
28.12 03:00
Детройт – Торонто
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Баффало – Чикаго
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Коламбус – Бостон
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Сент-Луис – Нэшвилл
 7 : 4
28.12 04:00
Даллас – Миннесота
 2 : 3 ОТ
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Юта – Колорадо
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