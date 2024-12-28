«Сент-Луис» выиграл у «Нэшвилла»
«Сент-Луис» дома обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4.
У хозяев 3 (1+2) очка набрал Кэм Фаулер. У гостей по 2 (1+1) очка на счету Джонатана Маршессо, Стивена Стэмкоса и Ника Бланкенбурга.
«Сент-Луис» набрал 38 очков и занимает 11-е место в таблице Западной конференции. «Нэшвилл» с 29 очками — на 14-й строчке.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Нэшвилл» — 7:4 (4:2, 1:1, 2:1)
Голы: Томас — 7, 1:20 — 1:0. Болдюк — 5 (Сундквист, Фолк), 2:47 — 2:0. Янковски — 3 (Сиссонс, Маккэррон), 5:42 — 2:1. Кайру — 15 (Фаулер, Холлоуэй), 9:57 — 3:1. Стэмкос — 11 (бол., Маршессо, О`Райлли), 13:17 — 3:2. Фаулер — 1 (Холлоуэй), 18:05 — 4:2. Бланкенбург — 2, 25:31 — 4:3. Броберг — 3, 35:29 — 5:3. Маршессо — 14 (бол., Стэмкос, Форсберг), 51:00 — 5:4. Томас — 8 (бол., Кайру, Фаулер), 55:10 — 6:4. Парэйко — 6 (мен., п.в.), 58:45 — 7:4.
Вратари: Хофер — Сарос (Аннунен, 35:29, 56:39 — 58:45).
Штраф: 15 — 15.
Броски: 29 (11+9+9) — 30 (10+8+12).
Наши: Бучневич (19.44/1/+2), Торопченко (11.16/0/+1) — -.
28 декабря. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|38
|24
|14
|51
|2
|Вашингтон
|34
|23
|11
|48
|3
|Каролина
|35
|21
|14
|43
|4
|Питтсбург
|36
|16
|20
|37
|5
|Коламбус
|36
|15
|21
|36
|6
|Филадельфия
|35
|15
|20
|34
|7
|Рейнджерс
|34
|16
|18
|33
|8
|Айлендерс
|35
|13
|22
|33
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|36
|22
|14
|46
|2
|Флорида
|36
|22
|14
|46
|3
|Бостон
|37
|19
|18
|42
|4
|Тампа-Бэй
|32
|19
|13
|40
|5
|Оттава
|34
|18
|16
|38
|6
|Монреаль
|34
|14
|20
|31
|7
|Детройт
|35
|13
|22
|30
|8
|Баффало
|36
|13
|23
|30
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|36
|25
|11
|51
|2
|Миннесота
|36
|22
|14
|48
|3
|Колорадо
|36
|21
|15
|42
|4
|Даллас
|34
|20
|14
|41
|5
|Юта
|34
|16
|18
|38
|6
|Сент-Луис
|37
|17
|20
|38
|7
|Нэшвилл
|36
|11
|25
|29
|8
|Чикаго
|36
|12
|24
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|34
|23
|11
|49
|2
|Эдмонтон
|34
|21
|13
|44
|3
|Лос-Анджелес
|34
|19
|15
|43
|4
|Ванкувер
|34
|17
|17
|41
|5
|Калгари
|34
|16
|18
|39
|6
|Сиэтл
|36
|15
|21
|32
|7
|Анахайм
|33
|13
|20
|30
|8
|Сан-Хосе
|37
|11
|26
|28
|28.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Каролина
|4 : 2
|28.12
|03:00
|
Детройт – Торонто
|2 : 5
|28.12
|03:00
|
Баффало – Чикаго
|6 : 2
|28.12
|03:00
|
Коламбус – Бостон
|6 : 2
|28.12
|04:00
|
Сент-Луис – Нэшвилл
|7 : 4
|28.12
|04:00
|
Даллас – Миннесота
|2 : 3 ОТ
|28.12
|05:30
|
Юта – Колорадо
|- : -
|28.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Вегас
|- : -
|28.12
|21:00
|
Флорида – Монреаль
|- : -