«Сент-Луис» обыграл «Нэшвилл» и продлил победную серию до шести матчей

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Нэшвилл» со счетом 4:1.

В составе хозяев отличились Джордан Кайру, Александр Тексье, Джастин Фолк и Брэйден Шенн. У «Предаторз» единственный гол забил Филип Форсберг.

После этого матча «Сент-Луис» с 81 очком занимает восьмое место в Западной конференции, «Нэшвилл» с 60 очками — на 14-й строчке.