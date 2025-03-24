Хоккей
24 марта, 03:47

«Сент-Луис» обыграл «Нэшвилл» и продлил победную серию до шести матчей

Сергей Разин
корреспондент

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Нэшвилл» со счетом 4:1.

В составе хозяев отличились Джордан Кайру, Александр Тексье, Джастин Фолк и Брэйден Шенн. У «Предаторз» единственный гол забил Филип Форсберг.

После этого матча «Сент-Луис» с 81 очком занимает восьмое место в Западной конференции, «Нэшвилл» с 60 очками — на 14-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Нэшвилл» — 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
Голы: Кайру — 30 (Томас, Нейберс), 12:13 — 1:0. Тексье — 5 (бол., Томас, Болдюк), 16:57 — 2:0. Форсберг — 28 (бол., Бланкенбург, Стэмкос), 21:04 — 2:1. Фолк — 4 (Нейберс, Томас), 50:30 — 3:1. Шенн — 17 (п.в., Холлоуэй, Фолк), 59:22 — 4:1.
Вратари: Биннингтон — Аннунен (57:05 — 59:22).
Штраф: 38 — 23.
Броски: 18 (9+3+6) — 32 (7+8+17).
Наши: Торопченко (15.01/0/0) — Свечков (13.29/1/0).
24 марта. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Сент-Луис Блюз
