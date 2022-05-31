«Сент-Луис» намерен предложить новый контракт 34-летнему Перрону

«Сент-Луис» намерен сохранить в команде нападающего Дэвида Перрона. «Блюз» предложат новый контракт 34-летнему вингеру, сообщает журналист Луи Корач.

Сам Перрон также хотел бы остаться в составе «блюзменов».

У него истекает контракт, по которому он получал 4 миллиона долларов в год.

В прошедшем сезоне форвард набрал 57 (27+30) очков в 67 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на счету Перрона 13 (9+4) баллов в 12 встречах.