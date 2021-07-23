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«Сент-Луис» начал переговоры с Бучневичем о новом контракте

23:25
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«Сент-Луис» начал переговоры с нападающим Павлом Бучневичем о новом контракте, сообщает журналист Энди Стриклэнд.

У него подходит к концу контракт, по которому он получал 3,25 миллиона долларов в год. 26-летний россиянин получит статус ограниченно свободного агента.

В случае квалификационного предложения его зарплата может вырасти до 4,54 млн, при этом он также вправе обратиться в арбитраж.

«Сент-Луис» получил права на Бучневича в обмен на нападающего Самюэля Блэя и право выбора во втором раунде драфта 2022 года.

В завершившемся регулярном чемпионате российский нападающий набрал 48 очков (20 голов + 28 результативных передач) в 54 играх, проведя свой самый результативный сезон в карьере в НХЛ.

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Иван Шитик все материалы автора

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