"Сент-Луис" на выезде крупно переиграл "Анахайм"

"Сент-Луис" в гостях одержал верх над "Анахаймом" со счетом 5:1.

В первом периоде команды обменялись забитыми голами в исполнении Даниэля Спронга и Владимира Тарасенко. Дальше же забивали исключительно гости. В их составе отличились Зак Сэнфорд, Оскар Сундквист, Тайлер Бозак и Сэмми Блейз.

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"Анахайм Дакс" - "Сент-Луис Блюз" - 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)

Голы: Спронг - 8 (Гецлаф, Линдхольм), 6:44 - 1:0. Тарасенко - 17 (Шенн, О`Райлли), 10:34 - 1:1. Сэнфорд - 6, 22:04 - 1:2. Сундквист - 10 (Марун, Сэнфорд), 27:41 - 1:3. Бозак - 7 (Шворц, Парэйко), 48:42 - 1:4. Блэй - 2 (Макичерн, Гуннарссон), 49:16 - 1:5.

Вратари: Гибсон (Джонсон, 50:35) - Биннингтон.

Штраф: 0 - 2.

Броски: 13 (2+7+4) - 32 (13+13+6).

Наши: - - Барбашев (12.12/0/+1), Тарасенко (17.29/3/+1).

24 января. Анахайм. Honda Center.