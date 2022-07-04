«Сент-Луис» может отдать голкипера Жеренко в аренду в московское «Динамо»

Вратарь Вадим Жеренко, подписавший контракт новичка с «Сент-Луисом», рассказал «СЭ» о том, где проведет следующий сезон.

— Уже понятно, что в Финляндии я не останусь, — сказал Жеренко. — Вариантов продолжение карьеры два: либо я еду в «Сент-Луис», либо он отдаст меня в аренду в московское «Динамо». Но прямо сейчас не могу сказать, чем все закончится. Слышал, что в «Блюз» рассчитывают на меня.

Начну в АХЛ, а дальше, как пойдет. Но это все рассуждения. Ближе к началу сезона все станет понятней. С «Динамо» я тоже на связи, заинтересованность с их стороны есть.

Отметим, что прошлый сезон Жеренко провел в финском «Ильвесе», а до этого он выступал в системе «Динамо».