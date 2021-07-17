«Сент-Луис» может не защитить Тарасенко на драфте расширения

«Сент-Луис» рассматривает вариант защиты на предстоящем драфте расширения, при котором клуб защитит права на 8 полевых игроков, а также 1 вратаря. При таком варианте, «Блюз» не будут защищать права на нападающего Владимира Тарасенко, сообщает в Twitter журналист Джереми Рутерфорд.

Ранее появилась информация, что Владимир Тарасенко может перейти в «Вашингтон». В обратном направлении может проследовать центрфорвард Евгений Кузнецов.

29-летний Тарасенко в прошлом сезоне провел 24 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 14 (4+10) очков. В плей-офф у него 4 матча и 2 (2+0) очка.