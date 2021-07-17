Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Сент-Луис» может не защитить Тарасенко на драфте расширения

17:07
Владимир Тарасенко. Фото Getty Images
Владимир Тарасенко. Фото Getty Images
Теги:

«Сент-Луис» рассматривает вариант защиты на предстоящем драфте расширения, при котором клуб защитит права на 8 полевых игроков, а также 1 вратаря. При таком варианте, «Блюз» не будут защищать права на нападающего Владимира Тарасенко, сообщает в Twitter журналист Джереми Рутерфорд.

Ранее появилась информация, что Владимир Тарасенко может перейти в «Вашингтон». В обратном направлении может проследовать центрфорвард Евгений Кузнецов.

29-летний Тарасенко в прошлом сезоне провел 24 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 14 (4+10) очков. В плей-офф у него 4 матча и 2 (2+0) очка.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Зенит» — «Локомотив»: стали известны составы на матч за Суперкубок России
«Спортсмены подкатывать не пытались, но удивляются». Интервью огненной агрономки стадиона из Калининграда, где пройдет Суперкубок
«Зенит» — «Локомотив»: прямая трансляция матча за Суперкубок России
«Петр Ян называет меня «дядя Марат». Балаев вернулся и победил в 45 лет
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
2
Офсайд