«Монреаль» победил «Сент-Луис»
«Монреаль» обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0. Игра прошла на арене «Энтерпрайз» в Сент-Луисе.
Заброшенными шайбами отметились Захари Болдюк и Флориан Джекай.
«Монреаль» одержал третью победу подряд и с 16 очками в 12 матчах занимает 5-е место в Восточной конференции. «Сент-Луис» идет на 11-й строчке в Западной конференции — 11 очков в 12 играх.
Следующим соперником «Канадиенс» будет «Даллас», а «Блюз» встретятся с «Бостоном». Оба матча пройдут 30 октября.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|14
|10
|4
|22
|2
|Нью-Джерси
|12
|8
|4
|16
|3
|Рейнджерс
|14
|7
|7
|15
|4
|Айлендерс
|12
|6
|6
|14
|5
|Вашингтон
|10
|6
|4
|12
|6
|Питтсбург
|12
|5
|7
|11
|7
|Коламбус
|10
|5
|5
|10
|8
|Филадельфия
|14
|3
|11
|10
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|13
|9
|4
|19
|2
|Оттава
|12
|8
|4
|16
|3
|Монреаль
|12
|7
|5
|16
|4
|Флорида
|13
|7
|6
|16
|5
|Торонто
|14
|7
|7
|16
|6
|Тампа-Бэй
|11
|7
|4
|15
|7
|Детройт
|12
|5
|7
|13
|8
|Баффало
|11
|4
|7
|11
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|13
|8
|5
|18
|2
|Юта
|12
|8
|4
|16
|3
|Даллас
|12
|7
|5
|15
|4
|Колорадо
|12
|6
|6
|13
|5
|Нэшвилл
|12
|4
|8
|13
|6
|Сент-Луис
|12
|5
|7
|11
|7
|Виннипег
|12
|4
|8
|11
|8
|Чикаго
|12
|4
|8
|8
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|12
|8
|4
|18
|2
|Вегас
|13
|8
|5
|17
|3
|Сиэтл
|12
|7
|5
|15
|4
|Сан-Хосе
|12
|6
|6
|13
|5
|Калгари
|11
|5
|6
|10
|6
|Анахайм
|11
|5
|6
|10
|7
|Лос-Анджелес
|11
|3
|8
|8
|8
|Ванкувер
|13
|2
|11
|5
Результаты / календарь
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31.10
1.11
2.11
|28.10
|02:00
|Филадельфия – Коламбус
|3 : 4 ОТ
|28.10
|03:00
|Сент-Луис – Монреаль
|0 : 2
|28.10
|03:00
|Чикаго – Лос-Анджелес
|2 : 1
|28.10
|03:00
|Нэшвилл – Айлендерс
|3 : 4 Б
|28.10
|03:00
|Виннипег – Флорида
|1 : 5
|28.10
|03:00
|Каролина – Бостон
|2 : 1
|28.10
|03:00
|Даллас – Нью-Джерси
|1 : 5
|28.10
|04:00
|Юта – Миннесота
|- : -
|28.10
|05:00
|Вегас – Оттава
|- : -
|28.10
|05:00
|Анахайм – Ванкувер
|- : -
|28.10
|05:30
|Сан-Хосе – Баффало
|- : -
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