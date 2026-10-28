«Монреаль» победил «Сент-Луис»

«Монреаль» обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0. Игра прошла на арене «Энтерпрайз» в Сент-Луисе.

Заброшенными шайбами отметились Захари Болдюк и Флориан Джекай.

«Монреаль» одержал третью победу подряд и с 16 очками в 12 матчах занимает 5-е место в Восточной конференции. «Сент-Луис» идет на 11-й строчке в Западной конференции — 11 очков в 12 играх.

Следующим соперником «Канадиенс» будет «Даллас», а «Блюз» встретятся с «Бостоном». Оба матча пройдут 30 октября.