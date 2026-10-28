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«Монреаль» победил «Сент-Луис»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Монреаль» обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0. Игра прошла на арене «Энтерпрайз» в Сент-Луисе.

Заброшенными шайбами отметились Захари Болдюк и Флориан Джекай.

«Монреаль» одержал третью победу подряд и с 16 очками в 12 матчах занимает 5-е место в Восточной конференции. «Сент-Луис» идет на 11-й строчке в Западной конференции — 11 очков в 12 играх.

Следующим соперником «Канадиенс» будет «Даллас», а «Блюз» встретятся с «Бостоном». Оба матча пройдут 30 октября.

НХЛ. Регулярный чемпионат
28 октября, 03:00. Enterprise Center (Сент-Луис)
Сент-Луис
Монреаль
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Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 14 10 4 22
2 Нью-Джерси 12 8 4 16
3 Рейнджерс 14 7 7 15
4 Айлендерс 12 6 6 14
5 Вашингтон 10 6 4 12
6 Питтсбург 12 5 7 11
7 Коламбус 10 5 5 10
8 Филадельфия 14 3 11 10
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 13 9 4 19
2 Оттава 12 8 4 16
3 Монреаль 12 7 5 16
4 Флорида 13 7 6 16
5 Торонто 14 7 7 16
6 Тампа-Бэй 11 7 4 15
7 Детройт 12 5 7 13
8 Баффало 11 4 7 11
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 13 8 5 18
2 Юта 12 8 4 16
3 Даллас 12 7 5 15
4 Колорадо 12 6 6 13
5 Нэшвилл 12 4 8 13
6 Сент-Луис 12 5 7 11
7 Виннипег 12 4 8 11
8 Чикаго 12 4 8 8
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 12 8 4 18
2 Вегас 13 8 5 17
3 Сиэтл 12 7 5 15
4 Сан-Хосе 12 6 6 13
5 Калгари 11 5 6 10
6 Анахайм 11 5 6 10
7 Лос-Анджелес 11 3 8 8
8 Ванкувер 13 2 11 5
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31.10
1.11
2.11
28.10 02:00 Филадельфия – Коламбус 3 : 4 ОТ
28.10 03:00 Сент-Луис – Монреаль 0 : 2
28.10 03:00 Чикаго – Лос-Анджелес 2 : 1
28.10 03:00 Нэшвилл – Айлендерс 3 : 4 Б
28.10 03:00 Виннипег – Флорида 1 : 5
28.10 03:00 Каролина – Бостон 2 : 1
28.10 03:00 Даллас – Нью-Джерси 1 : 5
28.10 04:00 Юта – Миннесота - : -
28.10 05:00 Вегас – Оттава - : -
28.10 05:00 Анахайм – Ванкувер - : -
28.10 05:30 Сан-Хосе – Баффало - : -
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