26 марта, 05:40

«Сент-Луис» без Бучневича выиграл у «Монреаля»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Сент-Луис» на своем льду переиграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1. «Блюз» одержали седьмую победу подряд.

У хозяев отличились Джордан Кайру, Дилан Холлоуэй, Роберт Томас, Александр Тексье, Филип Броберг и Захари Болдюк. Единственный гол «Канадиенс» на счету Ника Сузуки.

«Сент-Луис» набрал 83 очка в 73 матчах и занимает 8-е место в Западной конференции. «Монреаль» идет на 8-й строчке в Восточной конференции — 75 очков в 70 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Монреаль» — 6:1 (2:1, 2:0, 2:0)

Голы: Кайру — 31 (Броберг, Холлоуэй), 18:07 — 1:0. Сузуки — 22 (Хатсон, Кофилд), 18:54 — 1:1. Холлоуэй — 24 (Броберг, Томас), 19:54 — 2:1. Томас — 19 (Броберг, Факса), 23:21 — 3:1. Тексье — 6 (Фаулер, Джозеф), 29:09 — 4:1. Броберг — 8 (Нейберс, Томас), 50:12 — 5:1. Болдюк — 15 (бол., Томас, Фаулер), 58:02 — 6:1.

Вратари: Биннингтон — Монтембо (Добеш, 50:12).

Штраф: 8 — 30.

Броски: 37 (14+12+11) — 25 (5+13+7).

Наши: Торопченко (13.08/1/0) — -.

26 марта. Сент-Луис. Enterprise Center. 18 096 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Сент-Луис Блюз
