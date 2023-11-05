«Сент-Луис» обыграл «Монреаль», у Торопченко гол в меньшинстве

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Монреаль» со счетом 6:3.

В составе «блюзменов» Алексей Торопченко отметился голом в меньшинстве с передачи Павла Бучневича, Джордан Кайру и Брэйден Шенн набрали по 3 (1+2) очка.

После этого матча «Сент-Луис» с 11 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Монреаль» с 12 очками — на восьмой строчке Востока.