«Сент-Луис» в результативном матче уступил «Монреалю», у Тарасенко гол
«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Монреалю» со счетом 4:7.
В составе «блюзменов» дубль оформил Джордан Кайру, еще по голу забили Ноэль Аккиари и Владимир Тарасенко. У «Канадиенс» хет-трик оформил Кристиан Дворак, 3 (2+1) очка набрал Кайл Кофилд, 3 (1+2) очка у Ника Сузуки, еще один гол на счету Юрая Слафковски.
После этого матча «Сент-Луис» с 6 очками занимает 12-е место в Западной конференции, «Монреаль» с 10 очками — на шестой строчке Востока.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Филадельфия
|7
|5
|2
|10
|2
|Нью-Джерси
|8
|5
|3
|10
|3
|Рейнджерс
|9
|4
|5
|10
|4
|Каролина
|7
|4
|3
|9
|5
|Питтсбург
|8
|4
|4
|9
|6
|Айлендерс
|8
|4
|4
|8
|7
|Вашингтон
|8
|4
|4
|8
|8
|Коламбус
|9
|3
|6
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|9
|8
|1
|16
|2
|Торонто
|8
|4
|4
|9
|3
|Флорида
|8
|4
|4
|9
|4
|Баффало
|7
|4
|3
|8
|5
|Оттава
|7
|4
|3
|8
|6
|Детройт
|7
|3
|4
|8
|7
|Тампа-Бэй
|8
|4
|4
|8
|8
|Монреаль
|8
|4
|4
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|9
|5
|4
|11
|2
|Виннипег
|8
|5
|3
|10
|3
|Колорадо
|8
|4
|4
|9
|4
|Чикаго
|7
|4
|3
|8
|5
|Миннесота
|7
|3
|4
|7
|6
|Нэшвилл
|8
|3
|5
|7
|7
|Сент-Луис
|6
|3
|3
|6
|8
|Аризона
|7
|2
|5
|5
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|9
|7
|2
|14
|2
|Калгари
|6
|5
|1
|10
|3
|Эдмонтон
|8
|5
|3
|10
|4
|Сиэтл
|9
|3
|6
|8
|5
|Лос-Анджелес
|9
|4
|5
|8
|6
|Ванкувер
|9
|2
|7
|6
|7
|Сан-Хосе
|10
|3
|7
|6
|8
|Анахайм
|8
|1
|7
|3
Результаты / календарь
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4.11
|30.10
|02:00
|
Баффало – Чикаго
|- : -
|30.10
|02:00
|
Детройт – Миннесота
|- : -
|30.10
|02:00
|
Лос-Анджелес – Торонто
|- : -
|30.10
|02:00
|
Сент-Луис – Монреаль
|- : -
|30.10
|02:00
|
Филадельфия – Каролина
|- : -
|30.10
|02:30
|
Айлендерс – Колорадо
|- : -
|30.10
|04:00
|
Нэшвилл – Вашингтон
|- : -
|30.10
|05:00
|
Калгари – Эдмонтон
|- : -
|30.10
|05:00
|
Сиэтл – Питтсбург
|- : -
|30.10
|21:00
|
Нью-Джерси – Коламбус
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|9
|16
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|8
|15
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|8
|15
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|8
|8
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|9
|7
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|8
|7
|И
|КН
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|2
|1.00
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.40
|
|
Стюарт Скиннер
Эдмонтон
|3
|1.43
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