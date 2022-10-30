«Сент-Луис» в результативном матче уступил «Монреалю», у Тарасенко гол

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Монреалю» со счетом 4:7.

В составе «блюзменов» дубль оформил Джордан Кайру, еще по голу забили Ноэль Аккиари и Владимир Тарасенко. У «Канадиенс» хет-трик оформил Кристиан Дворак, 3 (2+1) очка набрал Кайл Кофилд, 3 (1+2) очка у Ника Сузуки, еще один гол на счету Юрая Слафковски.

После этого матча «Сент-Луис» с 6 очками занимает 12-е место в Западной конференции, «Монреаль» с 10 очками — на шестой строчке Востока.