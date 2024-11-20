«Сент-Луис» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ

«Миннесота» в гостях одержала победу над «Сент-Луисом» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

За «Уайлд» шайбы забросили оформивший дубль российский нападающий Кирилл Капризов, Йонас Бродин и Райан Хартман.

Авторами голов «Блюз» стали Скотт Перунович и Джейк Нейберс.

«Миннесота» с 27 очками занимает 2-е место в Западной конференции, «Сент-Луис» с 17 очками располагается на 13-й строчке.