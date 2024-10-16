«Сент-Луис» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ
«Миннесота» на выезде обыграла «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.
«Миннесота» занимает шестое место в таблице Западной конференции с 6 очками в 4 матчах.
«Сент-Луис» идет на восьмой строчке с 4 очками в 4 играх.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|6
|4
|2
|8
|2
|Рейнджерс
|3
|2
|1
|5
|3
|Питтсбург
|4
|2
|2
|4
|4
|Айлендерс
|3
|1
|2
|3
|5
|Филадельфия
|3
|1
|2
|3
|6
|Вашингтон
|2
|1
|1
|2
|7
|Каролина
|2
|1
|1
|2
|8
|Коламбус
|3
|1
|2
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|5
|3
|2
|6
|2
|Тампа-Бэй
|2
|2
|0
|4
|3
|Торонто
|3
|2
|1
|4
|4
|Оттава
|3
|2
|1
|4
|5
|Монреаль
|4
|2
|2
|4
|6
|Бостон
|4
|2
|2
|4
|7
|Детройт
|3
|1
|2
|2
|8
|Баффало
|4
|1
|3
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|4
|4
|0
|8
|2
|Виннипег
|3
|3
|0
|6
|3
|Миннесота
|4
|2
|2
|6
|4
|Юта
|4
|3
|1
|6
|5
|Сент-Луис
|4
|2
|2
|4
|6
|Чикаго
|4
|1
|3
|3
|7
|Нэшвилл
|3
|0
|3
|0
|8
|Колорадо
|3
|0
|3
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|4
|4
|0
|8
|2
|Вегас
|4
|3
|1
|6
|3
|Лос-Анджелес
|3
|1
|2
|4
|4
|Сиэтл
|4
|2
|2
|4
|5
|Анахайм
|2
|1
|1
|2
|6
|Сан-Хосе
|3
|0
|3
|2
|7
|Ванкувер
|3
|0
|3
|2
|8
|Эдмонтон
|4
|1
|3
|2
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21.10
|16.10
|02:00
|
Вашингтон – Вегас
|4 : 2
|16.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Ванкувер
|4 : 1
|16.10
|02:00
|
Коламбус – Флорида
|3 : 4
|16.10
|02:00
|
Каролина – Нью-Джерси
|4 : 2
|16.10
|02:30
|
Сент-Луис – Миннесота
|1 : 4
|16.10
|03:00
|
Нэшвилл – Сиэтл
|3 : 7
|16.10
|03:00
|
Даллас – Сан-Хосе
|3 : 2 Б
|16.10
|04:00
|
Калгари – Чикаго
|3 : 1
|16.10
|05:00
|
Эдмонтон – Филадельфия
|4 : 3 ОТ
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