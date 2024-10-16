«Сент-Луис» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ

«Миннесота» на выезде обыграла «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

«Миннесота» занимает шестое место в таблице Западной конференции с 6 очками в 4 матчах.

«Сент-Луис» идет на восьмой строчке с 4 очками в 4 играх.