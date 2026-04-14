«Сент-Луис» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ

«Сент-Луис» обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

Встреча проходила в Сент-Луисе.

У хозяев шайбы забросили Колтон Парэйко, Отто Стенберг, Тео Линдстейн, Джейк Нейберс и Джимми Снаггерад. Российский нападающий Павел Бучневич забил гол и отдал результативную передачу. Форвард Алексей Торопченко сделал голевой пас.

У гостей отличились Маркус Фолиньо, Майк Маккэррон и российский нападающий Данила Юров. По результативной передаче сделали форварды Яков Тренин и Владимир Тарасенко.

«Блюз» с 82 очками занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Уайлд» с 102 очками — на 3-й строчке «Запада».

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