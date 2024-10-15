«Сент-Луис Блюз» и «Миннесота Уайлд» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на среду, 16 октября. Игра пройдет на арене «Энтерпрайз Центр» в Сент-Луисе, стартовое вбрасывание состоится в 2.30 по московскому времени.

Официальных трансляций матчей НХЛ в прямом эфире в России нет. Следить за североамериканским хоккеем можно в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».

С основными событиями игры «Сент-Луис» — «Миннесота» можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

На старте регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис» обыграл «Сиэтл» (3:2) и «Сан-Хосе» (5:4 ОТ) и уступил «Вегасу» (3:4). «Миннесота» стартовала с победы над «Коламбусом» (3:2), а затем проиграла «Сиэтлу» (4:5Б) и «Виннипегу» (1:2ОТ).