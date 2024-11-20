Дубль Капризова помог «Миннесоте» на выезде обыграть «Сент-Луис»

«Миннесота» на выезде выиграла у «Сент-Луиса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов забросил две шайбы. Всего у него в этом сезоне 33 (13+20) очков. Также голами у гостей отметились Йонас Бродин и Райан Хартман.

Голы «Блюз» забили Скотт Перунович и Джейк Нейберс. Российский форвард Павел Бучневич сделал одну голевую передачу.

«Миннесота» набрала 27 очков и занимает 2-е место в Западной конференции. «Сент-Луис» идет на 13-й строчке — 17 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Миннесота» — 2:4 (0:1, 1:0, 1:3)

Голы: Хартман — 4 (Росси, Фэйбер), 12:24 — 0:1. Перунович — 2 (Кайру, Болдюк), 24:48 — 1:1. Капризов — 12 (Миддлтон, Болди), 46:07 — 1:2. Нейберс — 6 (бол., Бучневич, Томас), 50:37 — 2:2. Бродин — 2 (Сперджен, Юханссон), 53:44 — 2:3. Капризов — 13 (п.в.), 58:37 — 2:4.

Вратари: Биннингтон (58:07 — 58:37) — Густавссон.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 24 (9+8+7) — 28 (7+11+10).

Наши: Бучневич (20.41/1/-2), Торопченко (13.37/1/-1) — Капризов (21.58/4/+2), Тренин (14.13/0/0), Хуснутдинов (11.43/0/0).

20 ноября. Сент-Луис. Enterprise Center.