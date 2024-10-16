«Миннесота» обыграла «Сент-Луис», вратарь «Уайлд» Густавссон забил гол в концовке
«Миннесота» на выезде обыграла «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.
Голкипер гостей Филип Густавссон забил гол в концовке, отправив шайбу в пустые ворота хозяев.
Также у «Уайлд» забили Райан Хартман, Якуб Лауко и Марко Росси. Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал две результативные передачи, у другого российского нападающего команды Марата Хуснутдинова один голевой пас.
Единственная шайба хозяев на счету Мэттью Джозефа.
«Миннесота» занимает шестое место в таблице Западной конференции НХЛ с 6 очками в 4 матчах. «Сент-Луис» идет на восьмой строчке с 4 очками в 4 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Миннесота» — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Голы: Хартман — 2 (бол., Капризов, Фэйбер), 3:50 — 0:1. Лауко — 1 (мен., Хуснутдинов, Бродин), 27:52 — 0:2. Росси — 1 (Зуккарелло, Капризов), 40:46 — 0:3. Джозеф — 1 (Болдюк, Броберг), 50:10 — 1:3. Густавссон — 1 (бол., п.в.), 59:51 — 1:4.
Вратари: Биннингтон (59:26 — 59:51) — Густавссон.
Штраф: 10 — 4.
Броски: 28 (6+13+9) — 28 (4+8+16).
Наши: Бучневич (21.40/3/-1), Торопченко (10.48/0/0) — Капризов (27.59/0/+1), Тренин (13.43/2/0), Хуснутдинов (14.44/0/+1).
16 октября. Сент-Луис. Enterprise Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|6
|4
|2
|8
|2
|Рейнджерс
|3
|2
|1
|5
|3
|Питтсбург
|4
|2
|2
|4
|4
|Айлендерс
|3
|1
|2
|3
|5
|Вашингтон
|2
|1
|1
|2
|6
|Каролина
|2
|1
|1
|2
|7
|Филадельфия
|2
|1
|1
|2
|8
|Коламбус
|3
|1
|2
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|5
|3
|2
|6
|2
|Тампа-Бэй
|2
|2
|0
|4
|3
|Торонто
|3
|2
|1
|4
|4
|Оттава
|3
|2
|1
|4
|5
|Монреаль
|4
|2
|2
|4
|6
|Бостон
|4
|2
|2
|4
|7
|Детройт
|3
|1
|2
|2
|8
|Баффало
|4
|1
|3
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|3
|3
|0
|6
|2
|Виннипег
|3
|3
|0
|6
|3
|Миннесота
|4
|2
|2
|6
|4
|Юта
|4
|3
|1
|6
|5
|Сент-Луис
|4
|2
|2
|4
|6
|Чикаго
|3
|1
|2
|3
|7
|Нэшвилл
|2
|0
|2
|0
|8
|Колорадо
|3
|0
|3
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|3
|3
|0
|6
|2
|Вегас
|4
|3
|1
|6
|3
|Лос-Анджелес
|3
|1
|2
|4
|4
|Анахайм
|2
|1
|1
|2
|5
|Сиэтл
|3
|1
|2
|2
|6
|Ванкувер
|3
|0
|3
|2
|7
|Сан-Хосе
|2
|0
|2
|1
|8
|Эдмонтон
|3
|0
|3
|0
|16.10
|02:00
|
Вашингтон – Вегас
|4 : 2
|16.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Ванкувер
|4 : 1
|16.10
|02:00
|
Коламбус – Флорида
|3 : 4
|16.10
|02:00
|
Каролина – Нью-Джерси
|4 : 2
|16.10
|02:30
|
Сент-Луис – Миннесота
|1 : 4
|16.10
|03:00
|
Нэшвилл – Сиэтл
|- : -
|16.10
|03:00
|
Даллас – Сан-Хосе
|- : -
|16.10
|04:00
|
Калгари – Чикаго
|- : -
|16.10
|05:00
|
Эдмонтон – Филадельфия
|- : -