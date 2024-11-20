«Сент-Луис» — «Миннесота»: онлайн-трансляция матча НХЛ
«Сент-Луис» встретится с «Миннесотой» в регулярном чемпионате НХЛ
«Сент-Луис Блюз» и «Миннесота Уайлд» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра будет проходить на стадионе «Энтерпрайз» в Сент-Луисе, стартовое вбрасывание состоится в 4.00 по московскому времени.
В России нет официальных трансляций матчей НХЛ. Видео могут появляться в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».
С ключевыми событиями игры «Сент-Луис» — «Миннесота» можно ознакомиться в матч-центе на нашем сайте.
В регулярном чемпионате НХЛ «Миннесота» набрала 25 очков в 17 матчах, «Сент-Луис» — 17 очков в 19 матчах. Встреча этих команд в октябре завершилась победой команды Кирилла Капризова (4:1).
В предыдущих играх сезона «Сент-Луис» уступил «Каролине» (1:4), а «Миннесота» — «Далласу» (1:2).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|18
|13
|5
|27
|2
|Каролина
|17
|13
|4
|26
|3
|Нью-Джерси
|21
|12
|9
|26
|4
|Рейнджерс
|16
|11
|5
|23
|5
|Айлендерс
|18
|7
|11
|18
|6
|Филадельфия
|19
|8
|11
|18
|7
|Питтсбург
|20
|7
|13
|17
|8
|Коламбус
|18
|7
|11
|16
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|18
|12
|6
|25
|2
|Торонто
|19
|11
|8
|24
|3
|Тампа-Бэй
|16
|9
|7
|19
|4
|Бостон
|20
|8
|12
|19
|5
|Оттава
|17
|8
|9
|17
|6
|Баффало
|18
|8
|10
|17
|7
|Детройт
|18
|7
|11
|16
|8
|Монреаль
|19
|7
|12
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|18
|15
|3
|30
|2
|Миннесота
|17
|11
|6
|25
|3
|Даллас
|17
|11
|6
|22
|4
|Колорадо
|19
|10
|9
|20
|5
|Юта
|18
|7
|11
|17
|6
|Сент-Луис
|19
|8
|11
|17
|7
|Нэшвилл
|19
|6
|13
|15
|8
|Чикаго
|18
|6
|12
|13
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|18
|11
|7
|24
|2
|Лос-Анджелес
|19
|10
|9
|23
|3
|Ванкувер
|17
|9
|8
|21
|4
|Калгари
|18
|9
|9
|21
|5
|Эдмонтон
|19
|9
|10
|20
|6
|Сиэтл
|19
|9
|10
|19
|7
|Анахайм
|17
|7
|10
|16
|8
|Сан-Хосе
|20
|6
|14
|16
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25.11
|20.11
|03:00
|
Питтсбург – Тампа-Бэй
|- : -
|20.11
|03:00
|
Оттава – Эдмонтон
|- : -
|20.11
|04:00
|
Сент-Луис – Миннесота
|- : -
|20.11
|04:00
|
Виннипег – Флорида
|- : -
|20.11
|04:30
|
Чикаго – Анахайм
|- : -
|20.11
|05:00
|
Калгари – Айлендерс
|- : -
|20.11
|06:00
|
Ванкувер – Рейнджерс
|- : -
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