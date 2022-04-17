Три очка Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть «Миннесоту». Тарасенко, Барбашев и Капризов забили по голу

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Миннесоту» со счетом 6:5.

В составе «блюзменов» 3 (1+2) очка набрал Павел Бучневич, еще по голу забили Иван Барбашев, Владимир Тарасенко, Дэвид Перрон, Брэндон Саад и Брэйден Шенн. У «Уайлд» 2 (1+1) очка набрал Кирилл Капризов, дубль оформил Райан Хартман, еще по голу забили Фредерик Годро и Маркус Фолиньо.

Победа над «Миннесотой» гарантировала «Сент-Луису» выход в плей-офф НХЛ.

После этого матча «Сент-Луис» со 100 очками занимает второе место в Западной конференции, «Миннесота» с 99 очками — на четвертой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Миннесота» — 6:5 ОТ (1:0, 3:1, 1:4, 1:0)

Голы: Барбашев — 24 (Уокер, Шенн), 13:03 — 1:0. Хартман — 29 (Капризов), 21:41 — 1:1. Тарасенко — 32 (Парэйко, Бучневич), 23:24 — 2:1. Перрон — 26 (Шенн, Крюг), 26:52 — 3:1. Саад — 22 (О`Райлли, Сканделла), 33:38 — 4:1. Хартман — 30 (Зуккарелло, Голигоски), 43:09 — 4:2. Годро — 13 (Фиала, Болди), 44:41 — 4:3. Бучневич — 27 (Томас, Парэйко), 49:15 — 5:3. Фолиньо — 22 (бол., Хартман, Бродин), 54:00 — 5:4. Капризов — 43 (Зуккарелло), 54:58 — 5:5. Шенн — 22, 60:56 — 6:5.

Вратари: Хуссо — Тэлбот.

Штраф: 12 — 14.

Броски: 30 (9+11+9+1) — 36 (14+13+9+0).

Наши: Барбашев (13.40/3/-1), Бучневич (20.02/4/+2), Тарасенко (16.30/1/0) — Капризов (21.39/5/+2), Куликов (16.29/0/-2).

16 апреля. Сент-Луис. Enterprise Center.