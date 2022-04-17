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Три очка Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть «Миннесоту». Тарасенко, Барбашев и Капризов забили по голу

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
16 апреля. «Сент-Луис» — «Миннесота» — 6:5 ОТ.
Фото USA Today Sports

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Миннесоту» со счетом 6:5.

В составе «блюзменов» 3 (1+2) очка набрал Павел Бучневич, еще по голу забили Иван Барбашев, Владимир Тарасенко, Дэвид Перрон, Брэндон Саад и Брэйден Шенн. У «Уайлд» 2 (1+1) очка набрал Кирилл Капризов, дубль оформил Райан Хартман, еще по голу забили Фредерик Годро и Маркус Фолиньо.

Победа над «Миннесотой» гарантировала «Сент-Луису» выход в плей-офф НХЛ.

После этого матча «Сент-Луис» со 100 очками занимает второе место в Западной конференции, «Миннесота» с 99 очками — на четвертой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Миннесота» — 6:5 ОТ (1:0, 3:1, 1:4, 1:0)

Голы: Барбашев — 24 (Уокер, Шенн), 13:03 — 1:0. Хартман — 29 (Капризов), 21:41 — 1:1. Тарасенко — 32 (Парэйко, Бучневич), 23:24 — 2:1. Перрон — 26 (Шенн, Крюг), 26:52 — 3:1. Саад — 22 (О`Райлли, Сканделла), 33:38 — 4:1. Хартман — 30 (Зуккарелло, Голигоски), 43:09 — 4:2. Годро — 13 (Фиала, Болди), 44:41 — 4:3. Бучневич — 27 (Томас, Парэйко), 49:15 — 5:3. Фолиньо — 22 (бол., Хартман, Бродин), 54:00 — 5:4. Капризов — 43 (Зуккарелло), 54:58 — 5:5. Шенн — 22, 60:56 — 6:5.

Вратари: Хуссо — Тэлбот.

Штраф: 12 — 14.

Броски: 30 (9+11+9+1) — 36 (14+13+9+0).

Наши: Барбашев (13.40/3/-1), Бучневич (20.02/4/+2), Тарасенко (16.30/1/0) — Капризов (21.39/5/+2), Куликов (16.29/0/-2).

16 апреля. Сент-Луис. Enterprise Center.

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НХЛ, расписание матчей 16 и 17 апреля: «Сент-Луис» обыграл «Миннесоту», «Монреаль» — «Вашингтон» и другие
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1 Каролина 75 48 27 104
2 Рейнджерс 76 49 27 104
3 Питтсбург 77 43 34 97
4 Вашингтон 74 41 33 92
5 Айлендерс 74 35 39 79
6 Коламбус 74 35 39 76
7 Нью-Джерси 74 26 48 58
8 Филадельфия 74 23 51 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 74 53 21 112
2 Торонто 74 48 26 102
3 Тампа-Бэй 74 45 29 98
4 Бостон 75 46 29 97
5 Детройт 75 29 46 68
6 Баффало 76 27 49 65
7 Оттава 74 28 46 62
8 Монреаль 75 20 55 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 74 54 20 114
2 Сент-Луис 75 45 30 100
3 Миннесота 74 46 28 99
4 Нэшвилл 75 43 32 91
5 Даллас 74 42 32 89
6 Виннипег 75 35 40 81
7 Чикаго 75 25 50 61
8 Аризона 74 22 52 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 74 45 29 99
2 Эдмонтон 75 43 32 92
3 Лос-Анджелес 76 39 37 88
4 Вегас 75 41 34 87
5 Ванкувер 75 37 38 84
6 Анахайм 76 29 47 72
7 Сан-Хосе 73 29 44 69
8 Сиэтл 73 23 50 52
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