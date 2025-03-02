«Сент-Луис» обыграл «Лос-Анджелес», Бучневич забил победный гол
«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 4:1.
В составе хозяев отличились Колтон Парайко, Павел Бучневич, Карл Болдук и Дилан Холоуэй. У «Кингз» шайбу забросил Кевин Фиала.
После этого матча «Сент-Луис» с 64 очками занимает 11-е место в Западной конференции, «Лос-Анджелес» с 70 очками — на седьмой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Лос-Анджелес» — 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
Голы: Фиала — 24 (бол., Даути, Копитар), 3:43 — 0:1. Парэйко — 15 (Кайру, Холлоуэй), 9:37 — 1:1. Бучневич — 13 (Томас, Нейберс), 18:07 — 2:1. Болдюк — 9 (Джозеф), 29:27 — 3:1. Холлоуэй — 19 (Шенн, Сутер), 41:34 — 4:1.
Вратари: Биннингтон — Риттих (56:36 — 58:45).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 34 (10+10+14) — 26 (8+10+8).
Наши: Бучневич (15.23/4/+1), Торопченко (12.30/0/0) — Гавриков (21.20/1/-1).
2 марта. Сент-Луис. Enterprise Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|5
|4
|1
|8
|2
|Каролина
|4
|2
|2
|5
|3
|Питтсбург
|3
|2
|1
|4
|4
|Вашингтон
|2
|1
|1
|2
|5
|Коламбус
|2
|1
|1
|2
|6
|Айлендерс
|3
|1
|2
|2
|7
|Нью-Джерси
|3
|1
|2
|2
|8
|Филадельфия
|4
|0
|4
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|4
|2
|2
|6
|2
|Оттава
|3
|2
|1
|4
|3
|Тампа-Бэй
|3
|2
|1
|4
|4
|Баффало
|3
|2
|1
|4
|5
|Торонто
|4
|2
|2
|4
|6
|Бостон
|4
|2
|2
|4
|7
|Монреаль
|3
|1
|2
|3
|8
|Детройт
|3
|1
|2
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Юта
|4
|3
|1
|6
|2
|Миннесота
|3
|2
|1
|5
|3
|Виннипег
|3
|2
|1
|5
|4
|Колорадо
|2
|2
|0
|4
|5
|Нэшвилл
|3
|1
|2
|3
|6
|Сент-Луис
|3
|1
|2
|2
|7
|Даллас
|3
|1
|2
|2
|8
|Чикаго
|4
|1
|3
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|4
|3
|1
|6
|2
|Эдмонтон
|3
|2
|1
|5
|3
|Анахайм
|2
|2
|0
|4
|4
|Сан-Хосе
|3
|2
|1
|4
|5
|Сиэтл
|4
|2
|2
|4
|6
|Ванкувер
|4
|2
|2
|4
|7
|Лос-Анджелес
|3
|0
|3
|1
|8
|Калгари
|3
|0
|3
|0
|7.10
|02:00
|Торонто – Нэшвилл
|5 : 4 ОТ
|7.10
|02:00
|Баффало – Миннесота
|3 : 2 ОТ
|7.10
|02:00
|Рейнджерс – Айлендерс
|5 : 2
|7.10
|02:00
|Нью-Джерси – Юта
|3 : 5
|7.10
|02:00
|Детройт – Оттава
|5 : 3
|7.10
|02:00
|Монреаль – Каролина
|4 : 6
|7.10
|03:00
|Чикаго – Сент-Луис
|4 : 2
|7.10
|04:40
|Сиэтл – Вегас
|2 : 6
|7.10
|05:30
|Лос-Анджелес – Флорида
|1 : 2