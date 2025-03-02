«Сент-Луис» обыграл «Лос-Анджелес», Бучневич забил победный гол

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 4:1.

В составе хозяев отличились Колтон Парайко, Павел Бучневич, Карл Болдук и Дилан Холоуэй. У «Кингз» шайбу забросил Кевин Фиала.

После этого матча «Сент-Луис» с 64 очками занимает 11-е место в Западной конференции, «Лос-Анджелес» с 70 очками — на седьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Лос-Анджелес» — 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Голы: Фиала — 24 (бол., Даути, Копитар), 3:43 — 0:1. Парэйко — 15 (Кайру, Холлоуэй), 9:37 — 1:1. Бучневич — 13 (Томас, Нейберс), 18:07 — 2:1. Болдюк — 9 (Джозеф), 29:27 — 3:1. Холлоуэй — 19 (Шенн, Сутер), 41:34 — 4:1.

Вратари: Биннингтон — Риттих (56:36 — 58:45).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 34 (10+10+14) — 26 (8+10+8).

Наши: Бучневич (15.23/4/+1), Торопченко (12.30/0/0) — Гавриков (21.20/1/-1).

2 марта. Сент-Луис. Enterprise Center.