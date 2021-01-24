«Сент-Луис» обыграл «Лос-Анджелес»

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 4:2.

У хозяев отличились Тори Круг, Винс Данн, Дэвид Перрон и Джаден Шварц, гости ответили точными бросками Адриана Кемпе и Дастина Брауна.

После этого матча «Сент-Луис» с 7 очками расположился на третьем месте в Западном дивизионе, «Лос-Анджелес» с 4 очками — на шестой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Лос-Анджелес» — 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)

Голы: Краг — 1 (бол., Перрон, О`Райлли), 13:12 — 1:0. Кемпе — 3 (Иафалло, Рой), 20:57 — 1:1. Данн — 1 (Томас, Хоффман), 22:53 — 2:1. Перрон — 1 (Томас), 27:25 — 3:1. Браун — 2 (бол., Копитар, Даути), 36:29 — 3:2. Шворц — 1 (п.в., Шенн, О`Райлли), 59:58 — 4:2.

Вратари: Биннингтон — Петерсен (58:30).

Штраф: 10 — 4.

Броски: 30 (13+8+9) — 23 (5+10+8).

Наши: Барбашев (11.07/0/0) — -.

24 января. Сент-Луис. Enterprise Center.