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«Сент-Луис» пропустил шесть шайб от «Лос-Анджелеса», Барбашев остался без набранных очков

06:40
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«Лос-Анджелес» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде разгромил «Сент-Луис» — 3:6. Три очка (2+1) в матче набрал словенский легионер калифорнийцев Анже Копитар. Российский форвард «Блюз» Иван Барбашев провел на льду 10 минут и 20 секунд и не отличился результативными действиями.

После этой победы «Кинг» поднялись на пятое место в Западном дивизионе, «Сент-Луис» остался третьим.

Хоккей. НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Лос-Анджелес» — 3:6 (1:2, 0:3, 2:1)

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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