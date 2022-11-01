«Сент-Луис» крупно уступил «Лос-Анджелесу», у Торопченко первый гол в сезоне

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Лос-Анджелесу» со счетом 1:5.

В составе «Кингз» дубль оформил Карл Грундстрем, еще по голу забили Габриэль Виларди, Анже Копитар и Артур Калиев. У «блюзменов» шайбу забросил Алексей Торопченко с передачи Ивана Барбашева.

После этого матча «Сент-Луис» с 6 очками занимает 12-е место в Западной конференции, «Лос-Анджелес» с 12 очками — на третьей строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Лос-Анджелес» — 1:5 (0:1, 1:4, 0:0)

Голы: Виларди — 8 (Фиала, Кемпе), 13:12 — 0:1. Грундстрем — 2 (Купари, Фиала), 23:44 — 0:2. Копитар — 2 (Виларди, Даути), 25:06 — 0:3. Калиев — 3 (бол., Мур, Арвидссон), 27:39 — 0:4. Грундстрем — 3 (Фиала, Рой), 29:59 — 0:5. Торопченко — 1 (Барбашев, Аччиари), 30:42 — 1:5.

Вратари: Грайсс (29:59) — Куик (12:54 — 13:12).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 28 (8+8+12) — 30 (7+16+7).

Наши: Барбашев (13.10/1/+1), Бучневич (19.36/0/0), Тарасенко (19.07/2/0), Торопченко (12.09/3/0) — -.

1 ноября. Сент-Луис. Enterprise Center. 17220 зрителей.