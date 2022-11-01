«Сент-Луис» крупно уступил «Лос-Анджелесу», у Торопченко первый гол в сезоне
«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Лос-Анджелесу» со счетом 1:5.
В составе «Кингз» дубль оформил Карл Грундстрем, еще по голу забили Габриэль Виларди, Анже Копитар и Артур Калиев. У «блюзменов» шайбу забросил Алексей Торопченко с передачи Ивана Барбашева.
После этого матча «Сент-Луис» с 6 очками занимает 12-е место в Западной конференции, «Лос-Анджелес» с 12 очками — на третьей строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Лос-Анджелес» — 1:5 (0:1, 1:4, 0:0)
Голы: Виларди — 8 (Фиала, Кемпе), 13:12 — 0:1. Грундстрем — 2 (Купари, Фиала), 23:44 — 0:2. Копитар — 2 (Виларди, Даути), 25:06 — 0:3. Калиев — 3 (бол., Мур, Арвидссон), 27:39 — 0:4. Грундстрем — 3 (Фиала, Рой), 29:59 — 0:5. Торопченко — 1 (Барбашев, Аччиари), 30:42 — 1:5.
Вратари: Грайсс (29:59) — Куик (12:54 — 13:12).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 28 (8+8+12) — 30 (7+16+7).
Наши: Барбашев (13.10/1/+1), Бучневич (19.36/0/0), Тарасенко (19.07/2/0), Торопченко (12.09/3/0) — -.
1 ноября. Сент-Луис. Enterprise Center. 17220 зрителей.
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Баффало – Детройт
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Каролина – Вашингтон
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|
Сент-Луис – Лос-Анджелес
|1 : 5
|И
|О
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|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|9
|18
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
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|16
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
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|16
|И
|Г
|
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|9
|9
|
|
Габриэль Виларди
Лос-Анджелес
|11
|8
|
|
Андрей Свечников
Каролина
|9
|8
|И
|КН
|
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Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.40
|
|
Стюарт Скиннер
Эдмонтон
|4
|1.58
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|3
|1.66