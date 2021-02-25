«Лос-Анджелес» в гостях обыграл «Сент-Луис»
08:05
«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях обыграл «Сент-Луис» со счетом 2:1. Победный гол забил Андреас Атанасиу.
Напомним, что российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко продолжает восстанавливаться после травмы плечы.
В сентябре он перенес операцию. Сейчас он тренируется, однако не сможет сыграть еще несколько недель.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Лос-Анджелес» — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Голы: Иафалло — 6 (Браун, Мяяття), 30:24 — 0:1. Атанасиу — 4 (Вагнер, Макдермид), 36:08 — 0:2. Сундквист — 3 (О`Райлли, Перрон), 58:14 — 1:2.
Вратари: Биннингтон (56:41 — 58:14, 58:29) — Петерсен.
Штраф: 2 — 8.
Броски: 33 (11+9+13) — 21 (5+9+7).
25 февраля. Сент-Луис. Enterprise Center.
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