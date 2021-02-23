«Лос-Анджелес» на выезде победил «Сент-Луис»

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сент-Луис» со счетом 3:0.

Дубль на счету Дастин Браун, еще один гол забил Габриэль Виларди.

После этого матча «Лос-Анджелес» с 19 очками занимает четвертое место в Западном дивизионе, «Сент-Луис» с 22 очками — на первой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Лос-Анджелес» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Виларди — 5 (бол., Картер, Грундстрем), 17:30 — 0:1. Браун — 9, 38:54 — 0:2. Браун — 10 (п.в.), 58:57 — 0:3.

Вратари: Биннингтон (57:11 — 58:57) — Куик.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 30 (7+10+13) — 31 (12+12+7).

23 февраля. Сент-Луис. Enterprise Center.