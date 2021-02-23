«Лос-Анджелес» на выезде победил «Сент-Луис»
06:30
«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сент-Луис» со счетом 3:0.
Дубль на счету Дастин Браун, еще один гол забил Габриэль Виларди.
После этого матча «Лос-Анджелес» с 19 очками занимает четвертое место в Западном дивизионе, «Сент-Луис» с 22 очками — на первой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Лос-Анджелес» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Голы: Виларди — 5 (бол., Картер, Грундстрем), 17:30 — 0:1. Браун — 9, 38:54 — 0:2. Браун — 10 (п.в.), 58:57 — 0:3.
Вратари: Биннингтон (57:11 — 58:57) — Куик.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 30 (7+10+13) — 31 (12+12+7).
23 февраля. Сент-Луис. Enterprise Center.
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