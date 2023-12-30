«Сент-Луис» — «Колорадо»: видеообзор матча НХЛ

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«Колорадо» победил «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Колорадо» занимает третье место в таблице Западной конференции НХЛ с 47 очками в 36 матчах.

«Сент-Луис» идет на девятой строчке с 37 очками в 35 играх.