«Колорадо» обыграл «Сент-Луис», Ничушкин оформил дубль

«Колорадо» переиграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. Игра проходила на арене «Энтерпрайз» в Сент-Луисе.

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин оформил дубль. Теперь у 31-летнего россиянина 47 (17+30) очков в 67 играх этого сезона.

Также у гостей забил Мартин Нечас. Единственная шайба «Блюз» на счету Роберта Томаса.

«Колорадо» набрал 112 очков в 77 матчах и лидирует в Западной конференции. «Сент-Луис» идет на 12-й строчке — 78 очков в 77 играх.