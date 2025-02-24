«Сент-Луис» обыграл «Колорадо», у Бучневича результативная передача

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Колорадо» со счетом 3:1.

В составе хозяев отличились Брэйден Шенн, Колтон Парайко и Дилан Холоуэй, Павел Бучневич сделал результативную передачу. У «Эвеланш» гол на счету Девона Тейвза.

После этого матча «Сент-Луис» с 58 очками занимает 11-е место в Западной конференции, «Колорадо» с 68 очками — на шестой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Колорадо» — 3:1 (0:1, 3:0, 0:0)

Голы: Тэйвз — 7 (Макар, Лехконен), 7:49 — 0:1. Шенн — 12 (Кайру, Фолк), 30:45 — 1:1. Парэйко — 13 (Бучневич, Томас), 34:13 — 2:1. Холлоуэй — 17 (Фолк, Кайру), 39:50 — 3:1.

Вратари: Биннингтон — Блэквуд (57:24).

Штраф: 9 — 7.

Броски: 25 (8+9+8) — 29 (8+8+13).

Наши: Бучневич (17.42/3/+1), Торопченко (12.39/2/0) — -.

24 февраля. Сент-Луис. Enterprise Center. 17806 зрителей.