Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» переиграть «Колорадо»

«Сент-Луис» обыграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). «Блюз» одержали вторую победу кряду. «Эвеланш» потерпели второе поражение подряд.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отметился заброшенной шайбой. Этот гол стал для него четвертым в этом сезоне.