Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» переиграть «Колорадо»
04:34
«Сент-Луис» обыграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). «Блюз» одержали вторую победу кряду. «Эвеланш» потерпели второе поражение подряд.
Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отметился заброшенной шайбой. Этот гол стал для него четвертым в этом сезоне.
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