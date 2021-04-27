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Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» переиграть «Колорадо»

04:34
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«Сент-Луис» обыграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). «Блюз» одержали вторую победу кряду. «Эвеланш» потерпели второе поражение подряд.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отметился заброшенной шайбой. Этот гол стал для него четвертым в этом сезоне.

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