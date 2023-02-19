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Сегодня, 00:33

«Колорадо» обыграл «Сент-Луис», Ничушкин забил впервые с 21 января

Сергей Разин
корреспондент
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«Сент-Луис» — «Колорадо».
Фото USA Today Sports

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сент-Луис» со счетом 4:1.

В составе «Эвеланш» дубль оформил Боуэн Байрам, еще по голу забили Микко Рантанен и Валерий Ничушкин, который отличился впервые с 21 января. У «блюзменов» единственную шайбу забросил Самуэль Блэз.

После этого матча «Колорадо» с 65 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Сент-Луис» с 55 очками — на 11-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Колорадо» — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Голы: Рантанен — 35 (Маккиннон, Комфер), 16:37 — 0:1. Байрам — 3 (Рантанен, Жирар), 27:37 — 0:2. Блэй — 2 (Кайру, Браун), 35:28 — 1:2. Ничушкин — 9 (бол., Лехконен, Маккиннон), 42:56 — 1:3. Байрам — 4 (бол., Жирар, Комфер), 49:40 — 1:4.

Вратари: Биннингтон — Аннунен.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 20 (5+9+6) — 33 (15+9+9).

Наши: Барбашев (18.49/0/-1), Бучневич (6.04/0/0), Торопченко (14.46/0/0) — Ничушкин (18.41/4/0).

18 февраля. Сент-Луис. Enterprise Center.

Валерий Ничушкин
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Сент-Луис Блюз
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НХЛ: «Калгари» — «Рейнджерс», «Вегас» — «Тампа-Бэй» и другие матчи 18 и 19 февраля
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 54 36 18 80
2 Нью-Джерси 54 35 19 75
3 Рейнджерс 55 33 22 74
4 Питтсбург 54 27 27 63
5 Айлендерс 58 28 30 63
6 Вашингтон 57 28 29 62
7 Филадельфия 56 22 34 54
8 Коламбус 55 17 38 38
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 54 41 13 87
2 Торонто 55 33 22 74
3 Тампа-Бэй 54 35 19 73
4 Флорида 59 28 31 62
5 Детройт 54 26 28 60
6 Баффало 53 27 26 58
7 Оттава 54 26 28 56
8 Монреаль 55 23 32 50
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 56 30 26 72
2 Виннипег 55 34 21 69
3 Колорадо 54 30 24 65
4 Миннесота 55 29 26 63
5 Нэшвилл 53 26 27 58
6 Сент-Луис 55 26 29 55
7 Аризона 55 19 36 46
8 Чикаго 54 17 37 39
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 55 33 22 70
2 Лос-Анджелес 56 31 25 69
3 Сиэтл 55 31 24 68
4 Эдмонтон 56 30 26 67
5 Калгари 55 25 30 61
6 Ванкувер 55 21 34 46
7 Сан-Хосе 56 17 39 45
8 Анахайм 56 17 39 40
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19.02 01:00
Бостон – Айлендерс
- : -
19.02 01:30
Питтсбург – Нью-Джерси
 - : -
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Даллас – Коламбус
 - : -
19.02 03:00
Торонто – Монреаль
 - : -
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Каролина – Вашингтон
 - : -
19.02 06:00
Ванкувер – Филадельфия
 - : -
19.02 06:00
Калгари – Рейнджерс
- : -
19.02 06:30
Вегас – Тампа-Бэй
 - : -
19.02 06:30
Лос-Анджелес – Аризона
 - : -
19.02 06:30
Сан-Хосе – Баффало
 - : -
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Сиэтл – Детройт
 - : -
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Миннесота – Нэшвилл
 - : -
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Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 56 101
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 54 81
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 54 78
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 56 42
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 54 39
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

53 36
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 34 1.90
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

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Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

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