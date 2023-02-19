«Колорадо» обыграл «Сент-Луис», Ничушкин забил впервые с 21 января
«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сент-Луис» со счетом 4:1.
В составе «Эвеланш» дубль оформил Боуэн Байрам, еще по голу забили Микко Рантанен и Валерий Ничушкин, который отличился впервые с 21 января. У «блюзменов» единственную шайбу забросил Самуэль Блэз.
После этого матча «Колорадо» с 65 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Сент-Луис» с 55 очками — на 11-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Колорадо» — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Голы: Рантанен — 35 (Маккиннон, Комфер), 16:37 — 0:1. Байрам — 3 (Рантанен, Жирар), 27:37 — 0:2. Блэй — 2 (Кайру, Браун), 35:28 — 1:2. Ничушкин — 9 (бол., Лехконен, Маккиннон), 42:56 — 1:3. Байрам — 4 (бол., Жирар, Комфер), 49:40 — 1:4.
Вратари: Биннингтон — Аннунен.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 20 (5+9+6) — 33 (15+9+9).
Наши: Барбашев (18.49/0/-1), Бучневич (6.04/0/0), Торопченко (14.46/0/0) — Ничушкин (18.41/4/0).
18 февраля. Сент-Луис. Enterprise Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
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|1
|Каролина
|54
|36
|18
|80
|2
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|54
|35
|19
|75
|3
|Рейнджерс
|55
|33
|22
|74
|4
|Питтсбург
|54
|27
|27
|63
|5
|Айлендерс
|58
|28
|30
|63
|6
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|57
|28
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|22
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|17
|38
|38
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|И
|В
|П
|О
|1
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|54
|41
|13
|87
|2
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|55
|33
|22
|74
|3
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|54
|35
|19
|73
|4
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|59
|28
|31
|62
|5
|Детройт
|54
|26
|28
|60
|6
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|53
|27
|26
|58
|7
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|26
|28
|56
|8
|Монреаль
|55
|23
|32
|50
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|56
|30
|26
|72
|2
|Виннипег
|55
|34
|21
|69
|3
|Колорадо
|54
|30
|24
|65
|4
|Миннесота
|55
|29
|26
|63
|5
|Нэшвилл
|53
|26
|27
|58
|6
|Сент-Луис
|55
|26
|29
|55
|7
|Аризона
|55
|19
|36
|46
|8
|Чикаго
|54
|17
|37
|39
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|55
|33
|22
|70
|2
|Лос-Анджелес
|56
|31
|25
|69
|3
|Сиэтл
|55
|31
|24
|68
|4
|Эдмонтон
|56
|30
|26
|67
|5
|Калгари
|55
|25
|30
|61
|6
|Ванкувер
|55
|21
|34
|46
|7
|Сан-Хосе
|56
|17
|39
|45
|8
|Анахайм
|56
|17
|39
|40
|19.02
|01:00
|
Бостон – Айлендерс
|- : -
|19.02
|01:30
|
Питтсбург – Нью-Джерси
|- : -
|19.02
|02:00
|
Даллас – Коламбус
|- : -
|19.02
|03:00
|
Торонто – Монреаль
|- : -
|19.02
|04:00
|
Каролина – Вашингтон
|- : -
|19.02
|06:00
|
Ванкувер – Филадельфия
|- : -
|19.02
|06:00
|
Калгари – Рейнджерс
|- : -
|19.02
|06:30
|
Вегас – Тампа-Бэй
|- : -
|19.02
|06:30
|
Лос-Анджелес – Аризона
|- : -
|19.02
|06:30
|
Сан-Хосе – Баффало
|- : -
|19.02
|06:30
|
Сиэтл – Детройт
|- : -
|19.02
|22:00
|
Миннесота – Нэшвилл
|- : -
|19.02
|22:00
|
Оттава – Сент-Луис
|- : -
|19.02
|23:00
|
Колорадо – Эдмонтон
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|56
|101
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|54
|81
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|54
|78
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|56
|42
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|54
|39
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|53
|36
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|34
|1.90
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|24
|2.12
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|42
|2.20