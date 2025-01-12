«Сент-Луис» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ

«Сент-Луис» дома проиграл «Коламбусу» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:2.

За «Блю Джекетс» шайбы забросили Адам Фантилли и Коул Силлинджер.

Автором единственного гола «Блюз» стал Колтон Парайко.

«Коламбус» набрал 56 очков и занимает 8-е место в Восточной конференции, «Сент-Луис» идет на 10-й строчке «Запада» с 44 баллами.