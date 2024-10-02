Гол Чинахова помог «Коламбусу» обыграть «Сент-Луис»

«Коламбус» на выезде обыграл «Сент-Луис» в выставочном матче НХЛ — 3:1.

Российский форвард гостей Егор Чинахов забил один гол, в его результативной атаке поучаствовал другой россиянин Дмитрий Воронков, у которого голевая передача. Также у «Блю Джекетс» отличились Гэвин Бриндли и Матье Оливье.

Единственный гол «Сент-Луиса» забил Джастин Фолк.

«Коламбус» проведет следующий предсезонный матч 4 октября против «Питтсбурга», «Сент-Луис» в этот же день встретится с «Далласом».