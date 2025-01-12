«Коламбус» победил «Сент-Луис», Марченко и Воронков набрали по очку

«Коламбус» на выезде обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

Авторами голов «Блю Джекетс» стали Адам Фантилли и Коул Силлинджер. Нападающие команды Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко отличились результативными передачами.

За 43 матча в нынешнем сезоне 24-летний Марченко набрал 47 (18+29) очков. На счету 24-летнего Воронкова 30 (17+13) очков в 34 матчах.

Единственную шайбу у «Блюз» забросил Колтон Парайко.

«Коламбус» набрал 46 очков в 43 играх и занимает 8-е место в Восточной конференции, «Сент-Луис» идет 10-м на «Западе» с 44 очками в 44 встречах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Коламбус» — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Фантилли — 10 (Марченко, Воронков), 15:38 — 0:1. К. Силлинджер — 7 (бол., ван Римсдайк, Дел Бел Беллуз), 36:51 — 0:2. Парэйко — 8 (бол., Болдюк, Фолк), 59:48 — 1:2.

Вратари: Биннингтон (55:59) — Гривз.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 32 (9+8+15) — 30 (11+15+4).

Наши: Бучневич (20.15/3/-1), Торопченко (11.37/1/0) — Воронков (16.43/2/+1), Марченко (17.36/2/+1), Проворов (23.51/2/0).

12 января. Сент-Луис. Enterprise Center.