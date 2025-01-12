«Коламбус» победил «Сент-Луис», Марченко и Воронков набрали по очку
«Коламбус» на выезде обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.
Авторами голов «Блю Джекетс» стали Адам Фантилли и Коул Силлинджер. Нападающие команды Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко отличились результативными передачами.
За 43 матча в нынешнем сезоне 24-летний Марченко набрал 47 (18+29) очков. На счету 24-летнего Воронкова 30 (17+13) очков в 34 матчах.
Единственную шайбу у «Блюз» забросил Колтон Парайко.
«Коламбус» набрал 46 очков в 43 играх и занимает 8-е место в Восточной конференции, «Сент-Луис» идет 10-м на «Западе» с 44 очками в 44 встречах.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Коламбус» — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Голы: Фантилли — 10 (Марченко, Воронков), 15:38 — 0:1. К. Силлинджер — 7 (бол., ван Римсдайк, Дел Бел Беллуз), 36:51 — 0:2. Парэйко — 8 (бол., Болдюк, Фолк), 59:48 — 1:2.
Вратари: Биннингтон (55:59) — Гривз.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 32 (9+8+15) — 30 (11+15+4).
Наши: Бучневич (20.15/3/-1), Торопченко (11.37/1/0) — Воронков (16.43/2/+1), Марченко (17.36/2/+1), Проворов (23.51/2/0).
12 января. Сент-Луис. Enterprise Center.
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|54
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|21
|24
|47
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|20
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|19
|22
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|16
|27
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|44
|29
|15
|61
|2
|Миннесота
|42
|26
|16
|56
|3
|Даллас
|41
|27
|14
|55
|4
|Колорадо
|44
|26
|18
|53
|5
|Сент-Луис
|44
|20
|24
|44
|6
|Юта
|41
|18
|23
|43
|7
|Нэшвилл
|41
|13
|28
|33
|8
|Чикаго
|43
|14
|29
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|41
|28
|13
|59
|2
|Эдмонтон
|42
|26
|16
|55
|3
|Лос-Анджелес
|39
|24
|15
|53
|4
|Ванкувер
|42
|19
|23
|48
|5
|Калгари
|40
|19
|21
|45
|6
|Анахайм
|42
|17
|25
|39
|7
|Сиэтл
|43
|18
|25
|39
|8
|Сан-Хосе
|44
|13
|31
|32
|12.01
|00:05
|
Питтсбург – Оттава
|0 : 5
|12.01
|00:05
|
Баффало – Сиэтл
|2 : 6
|12.01
|03:00
|
Торонто – Ванкувер
|0 : 3
|12.01
|03:00
|
Виннипег – Колорадо
|3 : 0
|12.01
|03:00
|
Филадельфия – Анахайм
|6 : 0
|12.01
|03:00
|
Сент-Луис – Коламбус
|1 : 2
|12.01
|03:00
|
Монреаль – Даллас
|1 : 2 Б
|12.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
|3 : 2 ОТ
|12.01
|03:00
|
Чикаго – Эдмонтон
|3 : 4
|12.01
|04:00
|
Нэшвилл – Вашингтон
|- : -
|12.01
|05:00
|
Юта – Айлендерс
|- : -
|12.01
|06:00
|
Калгари – Лос-Анджелес
|- : -
|12.01
|06:00
|
Вегас – Рейнджерс
|- : -
|12.01
|06:00
|
Сан-Хосе – Миннесота
|- : -
|12.01
|23:00
|
Детройт – Сиэтл
|- : -