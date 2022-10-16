Дубль Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Коламбус», у Барбашева и Бучневича по голу

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Коламбус» со счетом 5:2.

В составе «блюзменов» дубль оформил Владимир Тарасенко, 2 (1+1) очка у Павла Бучневича, еще по голу забили Иван Барбашев и Джейк Нейборс. У «Блю Джэкетс» шайбы забросили Густав Нюквист и Шон Курали, Егор Чинахов завершил встречу с показателем полезности «-2», у Владислава Гаврикова «+1».

В следующем матче «Сент-Луис» 20 октября сыграет с «Сиэтлом», «Коламбус» 19 октября встретится с «Ванкувером».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Коламбус» — 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)

Голы: Бучневич — 1 (бол., Крюг), 5:05 — 1:0. Тарасенко — 1 (Фолк, Томас), 21:04 — 2:0. Нюквист — 2 (Годро, Гудбрэнсон), 22:21 — 2:1. Керали — 1 (Оливье, Робинсон), 22:39 — 2:2. Барбашев — 1 (Шенн, Бучневич), 50:43 — 3:2. Нейберс — 1 (Ледди, Шенн), 51:03 — 4:2. Тарасенко — 2, 58:29 — 5:2.

Вратари: Биннингтон — Мерзликинс.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 25 (4+13+8) — 25 (6+13+6).

Наши: Барбашев (15.49/2/+2), Бучневич (18.50/4/+3), Тарасенко (16.11/4/+2), Торопченко (11.33/1/-1) — Гавриков (21.29/0/+1), Чинахов (13.56/0/-2).

16 октября. Сент-Луис. Enterprise Center.