Дубль Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Коламбус», у Барбашева и Бучневича по голу
«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Коламбус» со счетом 5:2.
В составе «блюзменов» дубль оформил Владимир Тарасенко, 2 (1+1) очка у Павла Бучневича, еще по голу забили Иван Барбашев и Джейк Нейборс. У «Блю Джэкетс» шайбы забросили Густав Нюквист и Шон Курали, Егор Чинахов завершил встречу с показателем полезности «-2», у Владислава Гаврикова «+1».
В следующем матче «Сент-Луис» 20 октября сыграет с «Сиэтлом», «Коламбус» 19 октября встретится с «Ванкувером».
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«Сент-Луис» — «Коламбус» — 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)
Голы: Бучневич — 1 (бол., Крюг), 5:05 — 1:0. Тарасенко — 1 (Фолк, Томас), 21:04 — 2:0. Нюквист — 2 (Годро, Гудбрэнсон), 22:21 — 2:1. Керали — 1 (Оливье, Робинсон), 22:39 — 2:2. Барбашев — 1 (Шенн, Бучневич), 50:43 — 3:2. Нейберс — 1 (Ледди, Шенн), 51:03 — 4:2. Тарасенко — 2, 58:29 — 5:2.
Вратари: Биннингтон — Мерзликинс.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 25 (4+13+8) — 25 (6+13+6).
Наши: Барбашев (15.49/2/+2), Бучневич (18.50/4/+3), Тарасенко (16.11/4/+2), Торопченко (11.33/1/-1) — Гавриков (21.29/0/+1), Чинахов (13.56/0/-2).
16 октября. Сент-Луис. Enterprise Center.
|Столичный дивизион
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|4
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|0
|3
|0
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|2
|2
|0
|4
|2
|Детройт
|2
|2
|0
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|2
|0
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|4
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|3
|2
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|4
|5
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|2
|1
|1
|2
|6
|Тампа-Бэй
|3
|1
|2
|2
|7
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|1
|2
|2
|8
|Оттава
|2
|0
|2
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|2
|2
|0
|4
|2
|Нэшвилл
|4
|2
|2
|4
|3
|Сент-Луис
|1
|1
|0
|2
|4
|Виннипег
|1
|1
|0
|2
|5
|Колорадо
|2
|1
|1
|2
|6
|Чикаго
|2
|0
|2
|0
|7
|Миннесота
|2
|0
|2
|0
|8
|Аризона
|2
|0
|2
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|2
|2
|0
|4
|2
|Сиэтл
|2
|1
|1
|3
|3
|Эдмонтон
|1
|1
|0
|2
|4
|Калгари
|1
|1
|0
|2
|5
|Анахайм
|2
|1
|1
|2
|6
|Лос-Анджелес
|3
|1
|2
|2
|7
|Ванкувер
|2
|0
|2
|0
|8
|Сан-Хосе
|3
|0
|3
|0
|16.10
|02:00
|
Бостон – Аризона
|6 : 3
|16.10
|02:00
|
Вашингтон – Монреаль
|3 : 1
|16.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Детройт
|2 : 5
|16.10
|02:00
|
Питтсбург – Тампа-Бэй
|6 : 2
|16.10
|02:00
|
Торонто – Оттава
|3 : 2
|16.10
|02:30
|
Айлендерс – Анахайм
|7 : 1
|16.10
|03:00
|
Даллас – Нэшвилл
|5 : 1
|16.10
|03:00
|
Миннесота – Лос-Анджелес
|6 : 7
|16.10
|03:00
|
Сент-Луис – Коламбус
|5 : 2
|16.10
|05:00
|
Сиэтл – Вегас
|- : -
|16.10
|05:00
|
Эдмонтон – Калгари
|- : -
|16.10
|05:00
|
Сан-Хосе – Чикаго
|- : -
|И
|О
|
|
Сидни Кросби
Питтсбург
|2
|6
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|3
|6
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|3
|5
|И
|Г
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|3
|4
|
|
Нино Нидеррайтер
Нэшвилл
|3
|3
|
|
Адриан Кемпе
Лос-Анджелес
|3
|3
|И
|КН
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|1
|1.00
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|1
|1.00
|
|
Мартин Джонс
Сиэтл
|1
|1.00