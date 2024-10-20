«Сент-Луис» — «Каролина»: видеообзор матча НХЛ

«Сент-Луис» обыграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У «Блюз» отличились Мэттью Джозеф, Джейк Нейборс, Дилан Холоуэй и Каспери Капанен. Голы «Харрикейнз» на счету Андрея Свечникова, Шейна Гостисбехера и Джека Рославика.

«Сент-Луис» с 8 очками занимает 6-е место в Западной конференции. «Каролина» — на 13-й строчке в Восточной конференции (4 очка).