«Каролина» уступила «Сент-Луису», Свечников набрал два очка

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступила «Сент-Луису» со счетом 3:4.

В составе «Харрикейнз» 2 (1+1) очка набрал Андрей Свечников, еще по голу забили Шейн Гостисбехер и Джек Рославик, вратарь Петр Кочетков отразил 15 бросов. У «блюзменов» отличились Мэттью Джозеф, Джейк Нейборс, Дилан Холоуэй и Каспери Капанен.