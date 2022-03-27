Дубль Свечникова помог «Каролине» разгромить «Сент-Луис»

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Сен-Луис» со счетом 7:2.

В составе «Харрикейнз» дубль оформил Андрей Свечников, еще по шайбе забросили Мартин Нечас, Сет Джарвис, Бретт Песс, Нино Нидеррайтер и Айан Кол. У «блюзменов» дубль оформил Павел Бучневич.

На 26-й минуте форвард «Сент-Луиса» Алексей Торопченко подрался с форвардом «Каролины» Йеспери Котканиеми. Это первая драка 22-летнего россиянина в НХЛ.

После этого матча «Каролина» с 93 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Сент-Луис» с 79 очками — на четвертой строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Каролина» — 2:7 (0:1, 1:3, 1:3)

Голы: Нечас — 11 (мен., Фаст, Слэвин), 2:37 — 0:1. Джарвис — 11 (Терявяйнен, Коул), 21:07 — 0:2. Пеши — 6 (Котканиеми), 23:16 — 0:3. Бучневич — 20 (Ледди, Томас), 33:12 — 1:3. Свечников — 24 (бол., Ахо, Терявяйнен), 34:38 — 1:4. Бучневич — 21 (бол., Кайру, Томас), 46:30 — 2:4. Свечников — 25 (п.в., Трочек, Нечас), 55:05 — 2:5. Нидеррайтер — 20 (п.в., Пеши, Фаст), 55:57 — 2:6. Джарвис — 12 (Коул, Деанджело), 57:55 — 2:7.

Вратари: Хуссо (54:30 — 55:05, 55:25 — 55:57) — Раанта.

Штраф: 7 — 25.

Броски: 32 (9+8+15) — 28 (9+14+5).

Наши: Барбашев (14.47/0/0), Бучневич (18.50/6/-3), Тарасенко (20.45/1/-4), Торопченко (9.14/3/-1) — Свечников (15.43/6/+1).

27 марта. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.