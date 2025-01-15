«Сент-Луис» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ

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«Сент-Луис» переиграл «Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1.

У хозяев отличились Колтон Парэйко и Радек Факса.

Автором гола «Флэймз» стал Кевин Баль.

«Сент-Луис» набрал 46 очков и занимает 10-е место в Западной конференции, «Калгари» идет 8-м с 49 баллами.