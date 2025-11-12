«Сент-Луис» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ

«Сент-Луис» на своем льду обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

«Блюз» с 15 очками занимают 14-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Флэймз» с 10 очками — на последней 16-й строчке «Запада».