«Сент-Луис» обыграл «Калгари»

«Сент-Луис» выиграл у «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У «Блюз» дубль оформил Брэйден Шенн и по одному голу забили Колтон Парэйко и Джордан Кайру. Единственная шайба «Флэймз» на счету Егора Шаранговича.

«Сент-Луис» набрал 48 очков в 46 играх и занимает 10-е место в Западной конференции. «Калгари» идет на 8-й строчке — 49 очков в 44 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Калгари» — 4:1 (3:0, 1:1, 0:0)

Голы: Шенн — 9 (Холлоуэй), 4:55 — 1:0. Парэйко — 10 (Фаулер, Томас), 13:53 — 2:0. Кайру — 20 (Холлоуэй, Такер), 15:40 — 3:0. Шарангович — 8 (Пеллетье, Керинс), 31:14 — 3:1. Шенн — 10 (бол., Нейберс, Фолк), 37:39 — 4:1.

Вратари: Хофер — Вольф.

Штраф: 9 — 13.

Броски: 29 (15+9+5) — 30 (7+17+6).

Наши: Бучневич (16.30/2/+1), Торопченко (13.15/3/0) — -.

17 января. Сент-Луис. Enterprise Center. 17456 зрителей.