«Сент-Луис» победил «Калгари», Торопченко сделал голевую передачу

«Сент-Луис» выиграл у «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У «Блюз» отличились Дилан Холлоуэй, Мэтт Кэссел и Натан Уокер. Заброшенные шайбы «Флэймз» на счету Мэтта Коронато и Расмуса Андерссона.

Российский нападающий Алексей Торопченко отметился голевой передачей. Теперь у него 2 (1+1) очка в 10 матчах в этом сезоне.

«Калгари» потерпел третье поражение подряд и с 10 очками в 18 матчах занимает последнее место в Западной конференции. «Сент-Луис» идет на 14-й строчке — 15 очков в 17 играх.