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Сегодня, 06:58

«Сент-Луис» дома победил «Калгари», Торопченко отдал голевой пас

Даниил Аршавский
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«Сент-Луис» победил «Калгари Флэймз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

Авторами голов хозяев стали Колтон Парэйко и Радек Факса. Российский нападающий Алексей Торопченко отметился голевой передачей.
За 43 игры в нынешнем сезоне 25-летний россиянин набрал 7 (1+6) очков.

Единственную шайбу «Калгари» забросил Кевин Баль.

«Сент-Луис» набрал 46 очков в 45 матчах и занимает 10-е место в Западной конференции, «Калгари» идет 8-м с 49 баллами в 43 встречах.

НХЛ

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«Сент-Луис» — «Калгари» — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Голы: Парэйко — 9 (Шенн, Фаулер), 0:49 — 1:0. Бол — 2 (Поспишил), 46:06 — 1:1. Факса — 3 (Такер, Торопченко), 51:11 — 2:1.

Вратари: Биннингтон — Владарж (58:01).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 25 (8+9+8) — 27 (8+10+9).

Наши: Бучневич (22.16/3/-1), Торопченко (13.34/1/+1) — -.

15 января. Сент-Луис. Enterprise Center. 16992 зрителя.

Алексей Торопченко
Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Сент-Луис Блюз
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 44 29 15 63
2 Нью-Джерси 46 26 20 57
3 Каролина 44 26 18 55
4 Коламбус 44 21 23 48
5 Филадельфия 45 19 26 44
6 Питтсбург 46 18 28 44
7 Рейнджерс 42 20 22 42
8 Айлендерс 43 17 26 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 45 27 18 56
2 Флорида 45 26 19 55
3 Тампа-Бэй 42 23 19 49
4 Бостон 46 22 24 49
5 Оттава 43 22 21 47
6 Монреаль 42 20 22 44
7 Детройт 43 20 23 44
8 Баффало 43 16 27 37
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 45 30 15 63
2 Миннесота 44 27 17 58
3 Даллас 43 28 15 57
4 Колорадо 44 26 18 53
5 Сент-Луис 45 21 24 46
6 Юта 42 18 24 43
7 Нэшвилл 43 14 29 35
8 Чикаго 44 14 30 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 44 29 15 61
2 Эдмонтон 43 27 16 57
3 Лос-Анджелес 41 24 17 53
4 Калгари 43 21 22 49
5 Ванкувер 43 19 24 48
6 Анахайм 44 18 26 41
7 Сиэтл 45 19 26 41
8 Сан-Хосе 46 14 32 34
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