«Сент-Луис» дома победил «Калгари», Торопченко отдал голевой пас
«Сент-Луис» победил «Калгари Флэймз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.
Авторами голов хозяев стали Колтон Парэйко и Радек Факса. Российский нападающий Алексей Торопченко отметился голевой передачей.
За 43 игры в нынешнем сезоне 25-летний россиянин набрал 7 (1+6) очков.
Единственную шайбу «Калгари» забросил Кевин Баль.
«Сент-Луис» набрал 46 очков в 45 матчах и занимает 10-е место в Западной конференции, «Калгари» идет 8-м с 49 баллами в 43 встречах.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Калгари» — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Голы: Парэйко — 9 (Шенн, Фаулер), 0:49 — 1:0. Бол — 2 (Поспишил), 46:06 — 1:1. Факса — 3 (Такер, Торопченко), 51:11 — 2:1.
Вратари: Биннингтон — Владарж (58:01).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 25 (8+9+8) — 27 (8+10+9).
Наши: Бучневич (22.16/3/-1), Торопченко (13.34/1/+1) — -.
15 января. Сент-Луис. Enterprise Center. 16992 зрителя.
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|30
|15
|63
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|58
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|43
|28
|15
|57
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|Колорадо
|44
|26
|18
|53
|5
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|45
|21
|24
|46
|6
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|42
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|43
|7
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|43
|14
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|14
|30
|30
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|П
|О
|1
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|15
|61
|2
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|43
|27
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|24
|17
|53
|4
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|43
|21
|22
|49
|5
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|19
|24
|48
|6
|Анахайм
|44
|18
|26
|41
|7
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|45
|19
|26
|41
|8
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|14
|32
|34
|15.01
|03:00
|
Торонто – Даллас
|1 : 4
|15.01
|03:00
|
Питтсбург – Сиэтл
|2 : 4
|15.01
|03:00
|
Вашингтон – Анахайм
|3 : 0
|15.01
|03:00
|
Детройт – Сан-Хосе
|3 : 6
|15.01
|03:00
|
Бостон – Тампа-Бэй
|6 : 2
|15.01
|03:00
|
Коламбус – Филадельфия
|3 : 2 Б
|15.01
|03:30
|
Айлендерс – Оттава
|0 : 2
|15.01
|03:30
|
Нью-Джерси – Флорида
|1 : 2 Б
|15.01
|04:00
|
Виннипег – Ванкувер
|6 : 1
|15.01
|04:00
|
Сент-Луис – Калгари
|2 : 1
|15.01
|04:00
|
Нэшвилл – Вегас
|5 : 3
|15.01
|05:00
|
Юта – Монреаль
|- : -
|15.01
|05:00
|
Колорадо – Рейнджерс
|- : -