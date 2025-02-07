«Сент-Луис» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла на выезде «Сент-Луис» (3:2).

В составе «Пантерз» отличились Мэттью Самоскевич, Мэтью Ткачак и Сэм Райнхарт, забивший победный гол за 12 секунд до сирены. У хозяев шайбы забросили Карл Болдюк и Оскар Сундквист, Алексей Торопченко отметился результативной передачей.