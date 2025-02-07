«Флорида» обыграла «Сент-Луис», Райнхарт забил победный гол за 12 секунд до сирены

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла на выезде «Сент-Луис» со счетом 3:2.

В составе «Пантерз» отличились Мэттью Самоскевич, Мэтью Ткачак и Сэм Райнхарт, забивший победный гол за 12 секунд до сирены. У хозяев шайбы забросили Карл Болдюк и Оскар Сундквист, Алексей Торопченко отметился результативной передачей.

После этого матча «Флорида» с 69 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Сент-Луис» с 53 очками — на 11-й строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Флорида» — 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)

Голы: Болдюк — 6 (Сутер, Торопченко), 3:31 — 1:0. Самоскевич — 8 (Беннетт, Ткачак), 7:09 — 1:1. Ткачак — 20 (бол., Экблад, Барков), 16:54 — 1:2. Сундквист — 4 (бол., Томас, Болдюк), 25:18 — 2:2. Райнхарт — 32 (Барков, Форслинг), 59:48 — 2:3.

Вратари: Хофер — Найт.

Штраф: 7 — 9.

Броски: 21 (10+9+2) — 34 (16+10+8).

Наши: Бучневич (20.07/1/-1), Торопченко (11.59/0/+1) — Куликов (21.06/2/+1).

7 февраля. Сент-Луис. Enterprise Center. 17 230 зрителей.